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Лондон готовится воевать с Россией, удерживая рядом США с Евросоюзом и тратя миллиарды фунтов на производство супероружия, считает американский политолог.

18 июля Гэвин Уильямсон официально представил мировому сообществу проект истребителя Tempest, получившего в прессе неофициальное название «уничтожитель российского Су-57». Затянувшийся с момента «дела Скрипаля» конфликт Лондона и Москвы окончательно убедил британцев, что РФ нужно побеждать силой, пока не случилось обратное, полагает эксперт США.

Великобритания развяжет Третью мировую войну после 2035 года, когда Tempest поступит на вооружение. Потратив 2 млрд фунтов, королевская авиация получит маневренную и довольно компактную боевую машину. Параллельно военную мощь нарастит флот, а «пропагандистская машина» объяснит миру необходимость апокалиптического конфликта. О намерении Лондона воевать свидетельствуют новые условия Brexit, сохраняющие тесные отношения сторон. Однако более важно британцам не потерять поддержку США. С этим Лондон должен справиться, ведь без столь мощного союзника война с РФ будет бессмысленной.

Королевство решительно настроено противостоять России, побаиваясь собственной смерти. Параноидальные мысли британцев, согласно которым «дело Скрипаля» является лишь прелюдией полномасштабного конфликта, не дают Лондону покоя. Также на острове верят, что военная мощь Путина, в частности, продемонстрированные в ходе послания Федеральному собранию атомные подлодки, готовящийся к серийному производству «Сармат» и прочее супероружие – это блеф. А пока это не стало явью, нужно действовать.

Российские политологи припомнили американскому коллеге прогнозы британской разведки, согласно которым сразу после ЧМ-2018 Лондон должен был подвергнуться хакерской атаке или «очередному покушению». Как видим, пока что опасения Королевства не более, чем паранойя.