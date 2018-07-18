«Смертоносные катаклизмы»: Эксперты предвидят гибель человечества

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В Афганистане найдена разгадка прошлого людей и предупреждение о скорой гибели в недалеком будущем.

Научные круги стран мира неоднократно высказывали разные теории происхождения жизни на Земле. Более провокативными казались мысли и о причинах вымирания наших предков. Эксперты предвидят новую гибель человечества. Основой для громких заявлений стали раскопки, которые перевернули понимание жизни на Земле. В Афганистане в городе Бамиан археологи нашли уникальный артефакт - 4 великанов. Это были статуи, прототипом которых стали люди. Высота первой составила 52 метра, а четвертой – 5 метров. Скорее всего это процесс перерождения людей-великанов в современный вид.

Ацтекский «Кодекс Ватиканус» описывает жизнь на Земле по 4 этапам. Первый закончился истреблением людей голодом, второй – пожаром, третий – ураганом, а четвертый – наводнением. Согласно преданию современный человек появился лишь после наводнения, то есть всемирного потопа и Ноевого ковчега. Смертоносные катаклизмы уже однажды истребили людей, а теперь в эпоху научно-технического прогресса Земля готовится вновь избавиться от людей.

Эксперты высказывают разные мнения о возможной угрозе. Подчеркивают специалисты вероятность нападения НЛО. Не оставляют без подпитки теорию начала нового потопа из-за глобального потепления.

К слову, накануне Ноев ковчег обнаружили в горах Армении, что может быть предупреждением для подготовки к новому катаклизму. Жители Европы сетуют на плохие погодные условия для своего урожая. Эксперты предупреждают, что это может стать причиной наступления голода уже в недалеком будущем. Таким образом, вопрос остается открытым, но человечество должно принимать всю информацию, осторожно меняя свой стиль жизни для сохранения цивилизации.