Учёные: Перед людьми Землю заселяли другие разумные цивилизации

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После глобальной катастрофы часть из них покинула планету, а часть погрузилась в симбиоз на дне океанов, чтобы переждать катаклизм.

Человеческий вид развивается больше 1 миллиона лет. Из диких обезьяньих существ люди превратились в развитые цивилизации. Большинство археологических находок были сделаны в последние 200 лет нашей эволюции, а в космос люди отправились и вовсе не так давно.

Это всё показывает, что знания о прошлом мире человека очень малы. Существуют множество теорий о том, как появился первый человек. Среди них есть и космическая теория. Возможно, что вместе с человекоподными обезьянами сотни тысяч лет назад жили и другие разумные существа.

Одна из теорий гласит, что ещё в эпоху динозавров, больше 225 миллионов лет назад, Землю заселяли разумные существа. Некоторые учёные считают, что из-за экологической катастрофы часть из них решила погрузиться в некий симбиоз на дне океанов в специальных ковчегах, а часть покинула Землю.

Когда же разумные существа проснулись через 200 миллионов лет, то увидел на планете обезьян. Жить с приматами им не понравилось, и они улетели к своим сородичам. Однако археологических доказательств этой теории нет. Разумные существа должны были обладать технологиями, чтобы совершать указанные действия. Их следов попросту нет.

В это же время древние текста народов Египта, Северной Африки, Центральной Америки и Китая указывают, что именно «богоподобные существа с неба» были предками всех людей на Земле. Учёные предполагают, что речь может идти о колонистах планеты. Именно они создавали первых разумных существ. Вся Земля могла быть одной большой лабораторией.

Как бы то ни было, учёные хватаются за любую теорию. Археологи всего мира ищут следы земных цивилизациях, живших на планете сотни миллионов лет назад. Следами первых жителей Земли могут быть Т-образные монументы на границах Турции и Сирии. Столбы считаются одними из самых древних находок планеты. В Гренландии и Австралии и вовсе есть находки, которым больше 4 миллионов лет, при условии, что человек живёт около 300 лет.

Одна из теорий гласит, что все следы древних цивилизаций уничтожили Ледниковые периоды, которых было несколько. Возможно это так, но сейчас учёным предстоит найти доказательства тому, что перед людьми Землю заселяли другие существа.