Язык тела: Трамп постоянно показывает «треугольник Дьявола» и масонов

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Президент США на встречах с политиками и знаменитостями всегда создаёт руками символы сатаны, говорят эксперты после проведённого исследования.

Специалисты в области языка тела провели исследование, в рамках которых изучили больше 100 фотографий президента США Дональда Трампа. На снимках глава государства был запечатлён с президентами других стран, высокопоставленными чиновниками, известными журналистами и мировыми знаменитостями.

Эксперты заметили, что язык тела у президента США очень специфический. Трамп постоянно и без разбора показывает руками «треугольник Дьявола», или же треугольник масонов.

Четыре высокопоставленных исследователей, в том числе доктор Лола Соматис из Университета Дьюка и доктор Фрэнк Калдавер Калифорнийского университета, изучали фотографии Дональда Трампа, сделанные в течение трёх лет с июня 2014 по май 2017 годов.

По словам учёных, Дональд Трамп постоянно показывает руками символ «обратная молитва». То есть руки президента США направлены вниз. Традиционно во время молитвы христиане складывают руки в верхнюю позицию, сатанисты же помещают руки в обратном направлении.

Специалисты назвали его «треугольник Дьявола». В основном в христианской религии этот символ указывает на поклонение сатане и готовность действовать во имя Дьявола. Некоторые священники указывают, что таким образом символ сатаны показывает место обитания всех демонов – Ад, который находится под землей.

В это же время доктор Фрэнк Кладавер выдвинул более правдоподобную теорию. По его словам, Трамп использует один из главнейших символов масонов – пирамиды.

Масоны и иллюминаты считаются тайным обществом, которое состоит из влиятельных политиков и богатейших бизнесменов. В теории, они контролируют мировой порядок, будучи главными правителями.

Пирамида, которую показывает Трамп, означает, что в нижней части находятся обычные люди, а в верху 1% элитного правящего класса.

Однако пирамида Трампа перевёрнута, что делает версию о «треугольнике Дьявола» более правдоподобной.