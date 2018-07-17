«Смертельный блеф»: Третья мировая покончит с человечеством без козырей России и США

Сегодня, 09:09

Страшную сказочку с предсказуемо фатальным финалом рассказывают конспирологи и футурологи на протяжении полувека. Обыватель пугается, роет из последних сил глубокие бункеры, закупает продовольствие и спорит с соседями за партией в покер, кто начнет. Хрущев, Кеннеди, Буш, Брежнев, Обама, Путин, безумный Трамп?

Смертельный блеф, который закончит игру, состоит в том, что Третья мировая война покончит с человечеством без очевидных ядерных козырей России и США. Сытые нации, куда можно уже с полным на то правом включить и коммунистический Китай, меряются боеголовками, позевывая в сторону, не подозревая, что в окошко их уютной «сауны» давно заглядывают голодные и ненавидящие глаза. Урановый проект нацистской Германии открыл «ящик Пандоры». К счастью, нацисты пошли по ложному пути, сделав ставку на тяжелую воду. Позднее, Роберт Оппенгеймер исправил концептуальную ошибку, после чего в Японии были в пропагандистских целях уничтожены два города и сотни тысяч людей. Благодаря действиям советских разведчиков, ядерный шантаж США был провален, после чего началась гонка вооружений, приведшая к паритету, обезопасившего мио от глобальных войн.

Итак, члены ядерного клуба в составе пяти официальных держав и Израиля, который, со свойственным нации юмором, лишь многозначительно пожимает плечами в ответ на вопросы о наличии оружия массового поражения, расслабились. Иногда, в угоду политическим реалиям попугивали друг друга суммами, выделяемыми на оборонные расходы. Пример Ливии, которая вполне могла создать свой ядерный потенциал, но закончила распадом и изуверской смертью лидера, стал первым и очень громким звонком. КНДР, которую принято воспринимать, как страну, где люди питаются горсточкой риса и передвигаются на волах, доказала, что баллистические ракеты с ядерными боеголовками для них не проблема. Дальше – страшнее. По мнению экспертов, в настоящее время сделать «грязную» атомную бомбу можно если не в гараже, то в ангаре средних размеров. При наличии дронов, такой боезаряд может уничтожить половину Нью-Йорка за несколько секунд. Если кто-то скажет, что у террористов нет идей на этот счет, то он будет глубоко неправ. Спровоцировать Третью мировую войну могут в любой момент голодные, ненавидящие на генетическом уровне европейских колонизаторов и живущие в «параллельном мире» фанатики. Время пошло.