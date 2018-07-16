«Не Россия, и не США»: Пророк назвал победителя Третьей мировой войны

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Судьба Земли не решалась на саммите Путина и Трампа в Хельсинки. Сила, способная превратить в пепел любого врага и выдержать сотню ядерных ударов, прячется на Востоке, рассказал греческий прорицатель Афобий.

Россия и США больше не могут считаться главными игроками мировой политической арены. Со времен Мао Цзэдуна Китай терпеливо и настойчиво наращивал военную мощь, готовясь сделать Пекин центром мирового господства, считают авторитетные как российские, так и западные политологи.

Мнение экспертов поддерживает греческий пророк Афобий, не понимающий ажиотажа вокруг саммита Путина и Трампа в Хельсинки. Москва и Вашингтон больше не решают судьбу мира, теперь жизнь человечества находится в руках КНР, а нам остается лишь молиться, рассчитывая на здравый рассудок китайских правителей, считает прорицатель.

Свои видения Афобий закрепляет реальными фактами. К примеру, ядерный потенциал Поднебесной считается одной из главных тайн современного мира. В США убеждены, Пекин скрывает в подземных городах около 3 тыс. ядерных боеголовок, превосходящих запасы и Москвы, и Вашингтона.

Рядовой китайский солдат не так давно едва умел обращаться с российским АК-47, а теперь это профессиональный воин, мастерски управляющий тяжелой техникой. Добавим сюда космическое превосходство КНР над всем остальным миром, и получим наиболее вероятного победителя Третьей мировой войны.

«Не Россия, и не США ушли далеко вперед в оборонной промышленности. Китай давно подготовился к войне будущего, застав вероятных врагов врасплох», - считает Афобий.

Греческий пророк назвал Поднебесную сильнейшей ядерной державой мира из-за ее успехов в космосе. Сейчас Китай является единственной страной, способной вести войну за пределами Земли. Зачистив космос от спутников врага, Пекин получит бескрайний полигон для нанесения смертоносных ударов.

Если для США всего одна ядерная бомба окажется судьбоносной, то КНР способна выдержать сотни таких снарядов. На протяжении десятилетий китайцы строят подземные города, объясняя секретные работы абсолютно издевательским мотивом – это для защиты от землетрясений. Также в Поднебесной есть «города-призраки», готовые принять жителей случае ядерной войны.

Китай готов к господству на Земле, а, в случае Третьей мировой войны, его победа станет вопросом нескольких недель, подытожил греческий пророк.