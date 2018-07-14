«Порошенко ведет опасную игру»: Журналист разоблачил несуществующую встречу президента Украины с Трампом

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На самом деле Порошенко придумал историю о переговорах с президентом США. Так считает украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.

Журналист не понимает, почему нет никаких доказательств, что Порошенко действительно встречался с Дональдом Трампом. Ведь подобная встреча была бы большим событием на мировой политической арене, особенно для Украины, но информация о ней появилась со слов самого Петра Порошенко.

Никаких фотографий и иных доказательств переговором американского и украинского лидера нет. В свою очередь президент Украины охотно высказывает мнение Трампа по тому или иному вопросу. Петр Порошенко рассказал, как Трамп относится к «Северному потоку-2», а также обсудил с ним предстоящую встречу с Путиным. Журналист Шарий удивляется смелости Порошенко, ведь он ведет опасную игру.

Встреча лидером анонсировалась в ключе, что Порошенко и Трамп будут сидеть в одном помещении и обсуждать картину мировой политики, но после "несуществующих переговоров" появились только комментарии самого украинского олигарха, но других подтверждений до сих пор нет. Журналист разоблачил несуществующую встречу президента Украины с Трампом, и его доводы кажутся достаточно правдоподобными.