«Миллионы людей погибнут»: Эксперт рассказал, как исчезнут США

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Вторая Гражданская война уничтожит Штаты, оставив на их месте маленькие государства, сформированные по принципу этнической принадлежности.

Участившиеся конфликты на расовой почве, падение доходов среднего класса и врожденное стремление американцев везде и во всем искать себе врагов очень скоро выльются во вторую Гражданскую войну в истории США, считает политический эксперт из Штатов.

Уже сейчас противник Дональда Трампа, как и многие американцы, замечает определенное сходство эпох, разделенных полуторавековым барьером. Преступления посреди белого дня, включая жестокие убийства, стали обыденностью. На регулярной основе в США приспускают национальные флаги, отдавая честь застреленному при задержании чернокожего преступника представителю правопорядка. Теперь не только бедняки недовольны жизнью олигархов, ведь значительное падение уровня дохода ощутил на себе и так называемый средний класс.

Стремление власти отобрать у народа оружие оборачивается более активным вооружением граждан. Еще немного, и миллионы людей погибнут во второй Гражданской войне, предсказал американский эксперт.

Восстание начнется с разделения общества на лагеря. Это могут быть демократы и республиканцы, черные и белые, либо сторонники авторитетных бандитских группировок. Почувствовав запах жареного, к уничтожению США приложат руку террористы. Взрывы прогремят в самых известных правительственных и культурных зданиях, одной из первых падет Статуя Свободы, считает политолог.

Желая жить, лидеры народного ополчения оперативно сформируют на месте бывших Штатов маленькие независимые государства. Предполагается, деление произойдет по принципу этнической принадлежности. К примеру, толпы латиноамериканцев в Калифорнии сделают все, дабы создать вторую Мексику, либо и вовсе присоединиться к исторической родине.

Прежних США уже не будет, как минимум, по одной весомой причине. Авторитетные игроки мировой политической арены, в частности, Россия, не позволят главному конкуренту и потенциальному врагу вернуть былую военную мощь и экономическое процветание.

Американский политолог в открытую рассказал, как исчезнут Штаты, дабы заставить людей задуматься над нависшей угрозой смерти. Сравнительно благополучная страна должна избавиться от навязчивой идеи воин, решая вопросы конструктивным диалогом, иначе, спасения не будет.