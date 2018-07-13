«Три дня темноты»: Ясновидящая рассказала, как погибнет человечество

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Антихрист будет править миром, забирая с собой в ад врагов церкви.

Итальянская крестьянка Мария Тайджи из Италии для своего положения была достаточно влиятельной особой. Женщина жила в 1769–1857 гг. и прославилась благодаря своему дару предсказывать будущее. К ней за советом обращались таки видные деятели, как папа Римский Лев XII, Григорий XVI и даже Наполеон Бонапарт. В 1835 году, согласно легенде, ей явился сам Иисус Христос. Мария Тайджи за свою жизнь успела сделать множество предсказаний, однако одним из известных стал рассказ, как погибнет человечество.

Ясновидящая поведала, что Бог ниспошлёт на землю два наказания для людей. Первым станут всевозможные революции и войны, которые унесут миллионы человеческих жизней. Вторым станет массовое очищение мира от врагов церкви. Тайджи рассказала, что на земле на три дня воцарится темнота. Зажечь искусственный свет будет нельзя, гореть будут только священные свечи. Воздух по всему миру будет источать язву, кишеть демонами, проявляющимися в самых разных формах. Антихрист будет править миром и забирать с собой в ад всех грешников и неверующих.

Все, кто захочет жить, в эти три дня всеобщей темноты должны будут сидеть дома и молиться. Кто посмеет открыть двери или окна, будет мгновенно убит сатаной. По словам Тайджи, даже еретики и неверующие будут иметь шанс на спасение своих душ в эти дни. Многие уверуют в Бога и вернутся в лоно церкви. После окончания наказания на землю спустятся апостолы Пётр и Павел, которые поставят нового понтифика и пойдут проповедовать по свету. Оставшиеся в живых люди будут вести себя смиренно и богобоязненно.

Ранее мы писали, что ясновидящая раскрыла секрет любви народа к президенту Путину.