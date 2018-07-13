«Революционная методика»: Ученые измерили качество воздействия препаратов на рак

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Онкологи могут наблюдать за процессом поглощения каждой клеткой организма лекарств.

Ученые разработали метод, который позволяет им измерять, насколько хорошо лекарства от рака достигают своих целей внутри организма. Он показывает отдельные раковые клетки в опухоли в реальном времени, выявляя, какие клетки взаимодействуют с лекарственным средством и какие клетки не достигает лекарственное средство.

В будущем результаты, опубликованные в Nature Communications, могут помочь специалистам, изучающим клинику болезни, разработать лучший курс и предоставить его на апробацию лечения для больных раком. Ученые измерили качество воздействия препаратов на рак. Революционная методика демонстрирует, какие клетки были нацелены на лекарства от рака, а какие остались не «пролечены».

Исследователи из Института Фрэнсиса Крика и Имперского колледжа Лондона разработали способ измерения и визуализации вовлеченности лекарственных средств в отдельные клетки внутри опухоли с использованием миниатюрного флуоресцентного микроскопа. Эта технология работает путем визуализации взаимодействия между двумя светочувствительными молекулами.

В этом исследовании команда маркировала ДНК внутри раковых клеток зеленым флуоресцентным белком (GFP), который может передавать энергию доксорубицину, который является внутренне чувствительным к свету, когда он достаточно близко. Расчет эффективности этой передачи энергии использовался для определения связывания между лекарством и ДНК разных раковых клеток в реальном времени. Команда уверена, что они могут адаптировать свою технику для работы с другими химиотерапевтическими препаратами и в сочетании с инженерами-биосенсорами.