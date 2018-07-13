Космический ад Данте: 9 планет, куда отправятся души грешников

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Преисподняя находится ближе, чем казалось ранее. Во Вселенной хватит места для душ людей, которые вели неправедный образ жизни.

В начале XIV века Данте Алигьери написал Божественную комедию, где в точности описал ад, состоящий из 9 кругов, где следующий хуже и мучительнее предыдущего. Души грешников сюда отправятся по мере тяжести их греха – от самых лёгких до самых тяжких. Наиболее отъявленные злодеятели обречены провести вечность в последнем, девятом кругу ада вместе с сатаной.

В религиозном мире принято считать, что ад расположен под землёй, однако, как известно, наш мир не ограничен лишь одной планетой и местом заточения грешников могут стать самые различные планеты и звёзды Вселенной. Если допустить, что Данте мог бы воспользоваться современными технологиями и воочию увидеть небесные тела в миллионах километров от Земли, то можно предположить что Космический ад в его представлении состоял бы из 9 планет.

1-й круг (Лимб): 2MASS J2126-8140

Планету 2MASS J2126-8140 по праву считают «сиротой» - возле неё нет ни одной звезды. Ближайшее светило к ней расположено в сотнях миллиардов километров. У неё самый большой цикл из всех известных тел во Вселенной. Один оборот вокруг её «солнца» она делает за 900 тысяч земных лет. В то же время температура на её поверхности просто огромна и равна более 1500 тысяч градусов по Цельсию. Идеальное место для душ, обречённых на вечную скорбь.

2-й круг (Похоть): Нептун

По Данте, здесь обитают страстные любовники и блудники. Их истязают бури в кромешной тьме. Здесь как никто подходит Нептун, который удалён от Солнца на дистанцию в 30 раз больше, чем Земля. Согласно данным NASA, на его поверхности постоянно бушуют сильные штормы. Это самая ветренная планета Солнечной системы. При минимальном освещении Солнцем здесь установилась температура в минус двести градусов.

3-й круг (Чреовугодие): OGLE-2016-BLG-1195Lb

Бесплодная планета, сравнима по массе с Землёй. В Божественной комедии это должно стать пристанищем для тех, кто неустанно удовлетворял свои низменные потребности. Грешники здесь будут гнить под солнцем и ледяным дождём.

4-й круг (Жадность): Плутон

Маленькая планета, масса которой равна лиль 1/12 земной, - идеальное место для скупцов и расточителей, призванных вечно ссориться и бороться между собой за каждый клочок и без того малой территории.

5-й круг (Гнев): TrES-2b

Люди, ослеплённые гневом, в пятом кругу ада вечно будут драться между собой в Стикскомм болоте. На TrES-2b есть для этого все условия. При том, что сюда попадает лишь 1% света от ближайшей звезды, температура на поверхности как раз идеальна для горячих споров.

6-й круг (Ересь): Меркурий

Самая быстрая планета Солнечной системы вращается вокруг Солнца за 88 дней. Она расположена чрезвычайно близко к светилу, при этом полный оборот вокруг своей оси делает только за 59 дней. Еретики и лжеучители истинно почувствуют себя здесь призраками в раскалённых могилах, ведь температура здесь колеблется от крайне низкой ночью до крайне высокой днём.

7-й круг (Насилие, самоубийство, богохульство и содомия): Kepler-70b

Отличное место для наказания всех насильников. Температура на поверхности Kepler-70b выше, чем на Солнце, что позволяет испарить любой предмет при малейшем приближении к ней. Данте такой 7-й круг ада определённо понравился бы.

8-й круг (Сводничество, взяточничество, мошенничество, обольстительство): Венера

Заточённые в свинцовые мантии грешники обречены вечность терпеть зловония. Все эти условия в точности описывают то, что происходит на поверхности Венеры, окутанной облаками серной кислоты. Если вас хоть обманули мошенники, знайте – их ждёт незавидная участь после смерти.

9-й круг (Предательство): OGLE-2005-BLG-390Lb

Девятый и последний круг ада необычен. Здесь нет традиционного пламени и высокой температуры. По Данте, это ледяная пустошь где своё наказание наряду с Сатаной и Иудой отбывают отъявленные предатели. Планета OGLE-2005-BLG-390Lb расположена почти в самом центре Млечного пути, чтобы всем людям наглядно продемонстрировать, куда они отправятся, если совершат самые тяжкие грехи. Учёные признают, что температура на поверхности позволяет говорить, что речь идёт об одной из самых холодных (если не о самой холодной) планетах во Вселенной.