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Армия РФ разорвет «соседа» напополам, атаковав с Донбасса, Беларуси и Крыма. Однако Киев сумеет сохранить независимость, выполнив все условия Москвы, считает болгарский ясновидящий Христо.

31 марта 2019 года в Украине пройдут президентские выборы. Несмотря на отчаянные усилия Петра Порошенко посадить в ЦИК своих людей, второй срок окажется для него недосягаемым. К власти придут «невиданные радикалы», развязавшие осенью того же года полномасштабную войну с Россией, предсказал пророк.

Сейчас Порошенко со своей свитой неустанно обещают украинцам вернуть Крым и зачистить Донбасс от «сепаратистов». Однако, как «шоколадный король» собирается победить в войне на два фронта, никому неизвестно. От слов к действиям перейдет новая администрация Незалежной, видит Христо. Став у руля страны в марте 2019 года, «невиданные радикалы» открыто начнут готовиться к наступлению на Крым. Все предупреждения Москвы о неминуемом разгроме будут проигнорированы, а осенью того же года прозвучит первая артиллерийская канонада.

Реакция РФ будет незамедлительной. Дав отпор на полуострове и атаковав с территории Беларуси, российская армия разорвет Украину напополам вдоль Днепра. Параллельно танковые дивизии, при поддержке ополченцев ДНР и ЛНР, за считанные дни доберутся от Донбасса до Киева, закончив войну безоговорочной капитуляцией.

Несмотря на бедственное положение, украинский народ сумеет сохранить свою независимость, приняв соответствующие условия Москвы. В частности, все спекуляции вокруг исторической принадлежности Крыма раз и навсегда прекратятся, а ВСУ покинут Донбасс. Под контролем Украины останутся все те же территории, что и сейчас, предсказал Христо.

Болгарский пророк назвал дату начала полномасштабной войны России с Украиной, дабы даровать десяткам тысяч представителей братских народов шанс на жизнь. Никто не вмешается и не предотвратит кровопролитный бой. Через год США будут отчаянно пытаться колонизировать КНДР, стремясь рассказать северокорейцам правду о современном мире. Ким Чен Ын снова положит руку возле «красной кнопки», а всем будет все равно на противостояние Киева и Москвы, ведь мир в очередной раз окажется на пороге ядерной войны, подытожил Христо.