Конспирологи: Конец света наступит 16 августа

Сегодня, 04:30

Все дело в крупной комете C 2017 S3 PANSTARRS. В Откровениях Иоанн Богослов предупреждал о всаднике на зеленом коне, имя которому смерть.

Конспирологи считают, что 16 августа 2018 года наступит конец света. Астрономы зафиксировали 2 июля комету C 2017 S3 PANSTARRS, которая стремительно увеличивает свое свечение. Отмечается, что тело окружает газовое облако, превышающее размеры Юпитера. У этой кометы почти отсутствует хвост.

Конспирологи быстро сопоставили Откровения Иоанна Богослова с астрономическим явлением и решили, что 16 августа, когда комета максимально приблизится к Земле, может произойти Апокалипсис. Подобное заявление вселяет страх в добрую половину населения, но пока что они не имеют никаких оснований полагать, что так все и будет. Тем более, начиная с 2012 года, дату Апокалипсиса ставят чуть ли не каждый месяц.