«Сделка с Дьяволом»: В XVII веке монахи служили потусторонним силам

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Договоры с Люцифером были частой христианской практикой. Подробные инструкции часто встречаются в церковных архивах.

Российский учёный рассказал о своей поездке в Прагу, где изучал архивные монастырские документы для диссертации по истории религии. В архиве мужчина нашёл старую книгу. В фолианте мужчина обнаружил старинный пергамент XVII века.

По прибытию домой учёный решил расшифровать рукопись, но у него не получилось. В результате он отнёс работу к одному из профессоров. Коллега объяснил, что встречал такие рукописи и ранее. Оказывается, что пергамент был зашифрован.

По словам профессора, обнаруженный шифр был цирографом, что означает «сделка с Дьяволом». Документ XVII века из Праги рассказывал о том, что один из монахов пообещал служить Люциферу, заключив с ним договор, взамен на здоровье и богатство.

Оказывается, что в Средневековье и Новом времени монахи часто служили потусторонним силам, и зачастую ими был не христианский Бог.

К примеру, в 1436 году по всей Европе прошлась эпидемия смертельной болезни. Один монах заключил договор с Дьяволом, за что и остался в живых. В христианских архивах часто можно встретить инструкции о том, как составить цирограф с Люцифером. Также есть и материалы о том, как аннулировать сделку и спасти душу.

Стоит отметить, что самый известный договор с Дьяволом заключил чернокнижник и доктор Иоганн Фауст. Люцифер, по легенде, даёт человеку желанное взамен на его душу. По истечению срока за заключившим сделку приходит адский пёс.

В 1540 году современники Фауста и очевидцы событий рассказали о случает в гостинице в Вюртемберге. По словам людей, в ту ночь в комнате доктора Фауста происходило нечто таинственное. Здание трясло от летающей по комнате мебели, сам же доктор кричал. Очевидцы заявили, что из печной трубы начало идти синее пламя, а двери стали хлопать сами по себе. Это длилось несколько часов.

Только под утро к Фаусту осмелился зайти прислуга. Доктор был мёртв, его тело искалечено, один глаз выколот, а большинство костей переломано. По словам горожан, Фауста убил демон Мефистофель, с которым он заключал договор на 24 года.