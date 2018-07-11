«Гость из будущего» назвал следующего президента РФ после Путина

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Править Россией в 2030 году будет женщина, а Ксения Собчак сыграет огромную роль в исторической перестановке в Кремле, сообщил СМИ «путешественник во времени».

Пожелавший остаться неизвестным «гость из будущего» шокировал россиян предсказанием недалекого будущего. Парень, якобы ставший одним из первых испытателей «машины времени», вернулся в 2018 год и назвал следующего президента РФ после Владимира Путина.

Свой рассказ «путешественник во времени» начал с приятной для отечественной науки новости: «машину времени» первыми изобретут россияне. Далее неизвестный молодой человек рассекретил одну из главных тайн современности: сколько еще будет править Путин? Нынешний президент РФ не остановится на четвертом сроке, уверенно выиграв выборы в 2024 году. Нежелание Владимира Владимировича покидать Кремль через 6 лет связано с подготовкой народа к новому лидеру.

В 2030 году Россию возглавит женщина. В целях ее безопасности, «гость из будущего» не стал называть имен. Известно, в исторической перестановке в госаппарате первоочередную роль сыграет «политик против всех Ксения Собчак». Она действительно является проектом Путина, а ее главная цель – изучение реакции народа на женщину у руля страны, утверждает «путешественник во времени».

Оппозиция так и не сумеет оказать судьбоносное сопротивление действующей власти, а краткосрочные аресты главы ФБК Алексея Навального закончатся приличным тюремным сроком. В завершении «гость из будущего» назвал итоги скандальной «пенсионной реформы». К огромнейшему разочарованию, правительство не прислушается к народу, приняв закон. Правда, после этого рейтинги Дмитрия Медведева станут рекордно низкими.

В Сети предсказание неизвестного парня назвали выдумкой, у которой есть мизерный шанс стать реальностью.