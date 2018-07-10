«Под грифом «секретно»: КГБ разработал технику тотального гипноза

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Обнаружив 57 лет назад двухметровую мумию инопланетянина, прилетевшего на Землю 13000 лет назад, самая могущественная советская спецслужба заставила всех посторонних свидетелей навсегда забыть об этом событии. Речь идет не о банальном убийстве, а о методике стирания памяти.

Тогда ученые-египтологи, местные проводники и даже военные, участвовавшие в миссии, получили фрагментарную амнезию. КГБ разработал технику тотального гипноза, долгие годы находившуюся под грифом «секретно». Специалистам удалось найти способ вводить в транс людей без предварительной подготовки и соответствующих манипуляций. Одного взгляда и нескольких фраз было достаточно, чтобы зарубежные ученые, конструкторы и политики становились «рабами» Комитета государственной безопасности, незаметно для себя выполняя команды кураторов. Методика получила кодовое название «Тайфун» с намеком на скорость и неотвратимость события, подчиняющего волю людей.

В эпоху тотального могущества, КГБ использовала скрытый гипноз для установления негласной диктатуры в стране. Особенно это проявилась после избрания бывшего шефа Комитета государственной безопасности на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Эксперты считают, что если бы не смертельная болезнь, Андропов кардинально изменил историю и структуру СССР. Не в последнюю очередь, при помощи «Тайфуна».

В то время в лабораториях КГБ работали ведущие ученые. Особым приоритетным направлением была разработка прибора, способного управлять массовым сознанием. Сообщается, что первые испытания закончились катастрофически. В качестве полигона была выбрана Ростовская область, давшая впоследствии аномальное количество маньяков и серийных убийц. Небезызвестный Чекатило один из тех, чья психика была сломана самым страшным образом.