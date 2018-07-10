«Побоялся воевать»: Эксперт назвал истинную причину отставки Бориса Джонсона

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Война с Россией неизбежна, а «дело Скрипаля» и новый план Brexit еще быстрее поставят крест на независимости Великобритании. Оценив расклад сил, экс-глава МИД Королевства струсил, сняв с себя ответственность за дальнейшие события.

Накануне британский премьер Тереза Мэй лишилась сразу двух членов правительства. Борис Джонсон разочаровался в новом плане по выходу Королевства из ЕС, последовав примеру министра по Brexit Дэвида Дэвиса. Если с первым господином все понятно, его попросту лишили работы, то почему любимый пост покинул один из главных ненавистников России?

Прощаясь с Лондоном, Джонсон назвал новый план Brexit неправильным, спрогнозировав превращение Великобритании в колонию Евросоюза. Борис попытался уйти героем, не изменившим своим принципам, однако является ли он таковым? Мнение многих российских политологов – нет.

«Теперь уже бывший глава британского МИД побоялся воевать против РФ. Отношения Москвы и Лондона накалены до придела, а воодушевленная поддержкой США Тереза Мэй готова идти до конца, проверив выдержку Кремля. Оценив расклад сил и прикинув исход вероятной войны, Джонсон оперативно снял с себя ответственность за дальнейшую судьбу Великобритании», - назвал истинную причину отставки Бориса Джонсона эксперт.

Ни для кого не секрет, одной из причин Brexit было нежелание Лондона ввязываться в войну с РФ за Евросоюз. Теперь, когда вне ЕС конфликт с Россией кажется более вероятным, Мэй изменила план выхода из Союза, сохранив максимально тесные отношения с Европой. Зачем? Все очень просто – Королевство признает превосходство военной мощи РФ.

Ситуация подогревается «делом Скрипаля», последствия которого якобы ударят по Лондону с новой силой после финала ЧМ-2018. Это будет кибератака или «очередное покушение», утверждает британская разведка.

Вот так вот, принципиальный политик Борис Джонсон может оказаться смышленым трусом, провернувшим двуликую многоходовку.