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Жизнь главного прорицателя СССР окутана мистикой и скандалами. Якобы он в личной беседе со Сталиным предсказал смерть Генералиссимуса, дату крушения Третьего Рейха и многое другое.

У современников Вольфа Мессинга нет сомнений, личный прорицатель Сталина обладал магическими способностями. Демонстрируя сеансы гипноза тысячам советских зрителей, маг заработал себе статус неприкасаемого человека, способного как при жизни, так и после смерти отомстить за любую обиду. К тому же, Мессинг пользовался признанием самого Иосифа Сталина, также слепо верившего в экстрасенсорные способности кудесника. Для этого были причины, ведь прорицатель в точности предсказал дату крушения нацистской Германии во Второй мировой войне и прочие переломные события в истории СССР. Однако историки обвинили Вольфа Мессинга во лжи Сталину, ведь не существует документальных подтверждений визитов пророка к Генералиссимусу.

Кем на самом деле был скандальный ясновидящий, охотно рассказывают современные историки. Сейчас наука способна без шансов опровергнуть теорию существования магии, а из-за избытка экстрасенсорных шоу отвращение к предполагаемым кудесникам возникает даже у самых хардкорных конспирологов и уфологов.

Кто такой Мессинг – шарлатан или маг – конечно же, шарлатан, считают современники. Все предсказания личного кудесника Сталина на самом деле принадлежат предшественникам Мессинга в экстрасенсорном деле – Ванге, Нострадамусу и прочим.

Используя чужие имена, главный прорицатель СССР продвигал свое вранье, а все его сеансы телепатии были грамотным спектаклем, убеждены скептики.

Однако почитатели магических способностей мага никогда не признают скандальное разоблачение, ведь Мессинг ни разу за многочисленные выступления не попался на вранье, а в его способности верил весь СССР.