«Да он же следит за нами!»: Поклонники верят, что Шакур воскреснет

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Мистика и наличие оккультных теорий присутствовало в жизни и смерти одного из самых известных американских рэперов. Кумир миллионов не мог покинуть земную обитель из-за банальной бандитской разборки. Так считает подавляющее большинство фанатов спустя 22 года после гибели «черного ангела».

Поклонники искренне верят, что Тупак Шакур воскреснет. В ответ на скептические замечания, повзрослевшие и солидные фанаты рэпера с негодованием парируют: да он же следит за нами!». Причем, по утверждению членов «Братства Шакура», рэпер наблюдает за жизнью своих преданных адептов не с небес, согласно банальным религиозным законам. Тупак присутствует всюду. В природных явлениях возникает его темный лик, с рекламных плакатов его глаза «исполненные дьявольской силы» внимательно следят за событиями, происходящими в этом мире, где он пока не может присутствовать материально.

Действительно, вся жизнь Шакура была наполнена темной, всепоглощающей энергетикой. Подросток из Гарлема, чьи родственники или участвовали в радикальной деятельности «Черных пантер», наводящих ужас на белое население, или являлись членами уличных банд, был обречен на криминальное существование. Талант будущей звезды рэп-направления, имел преступные и бунтарские корни, что привлекало его поклонников.

Лас-Вегас вздрогнул осенью 1996 года, когда несколько выстрелов, прервавших жизнь и карьеру Шакура, стали поводом для массового паломничества сотен тысяч темнокожих поклонников и соратников рэпера. Люди отказывались верить, что обыкновенная пуля, застрявшая в легком, смогла оборвать жизнь кумира, причисленного к «бессмертным». Конспирологи, в свою очередь выдвинули несколько тезисов, опровергающих факт гибели Шакура.

Например, один из виниловых альбомов Тупака был оформлен его изображением, распятым на кресте, что предрекало неминуемое воскрешение. Кроме того, каким-то образом в телеэфир попала съемка момента «убийства», хотя на пустынной трассе окраины Лас-Вегаса свидетелей не было. Имя убийцы известно, хотя копы не смогли найти прямых улик. Им является член банды Кита Дэвиса по кличке Киф Ди, которого Шакур поймал на мелкой краже во время боя Майка Тайсона и избил на глазах у зрителей. Отсюда возникает основной вопрос, почему убийца не был растерзан поклонниками Тупака и его криминальной родней.