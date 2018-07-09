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Предупреждая людей о грядущей катастрофе, умерший физик-теоретик появляется в разных уголках мира, в виде странных объектов, в которые верил.

Смерть Стивена Хокинга закрыла человечеству портал в неизведанное будущее. Мышление и догадки больного боковым амиотрофическим склерозом ученого становились фантастическими теориями, и начали подтверждаться после смерти автора. Земляне привыкли отвергать вероятность существования инопланетян, а физик-теоретик утверждал, что есть ненулевая вероятность наличия развитой их цивилизации во Вселенной. Его догадки стали осуществляться после его смерти. Эксперты видят вероятность похищения тела ученого гуманоидами, о которых он знал наверняка. Знания физика будут использованы теперь против жителей Земли.

Гуманоиды получат все данные о структуре нашего мира с мозга Хокинга, который смогут оживить своими нанотехнологиями. Более того, все предупреждения Хокинга о конце света и четырех теориях начали сбываться (глобальное потепление, вирусы, ИИ, ядерная война).

Сценарий Апокалипсиса уже необратимо запущен. Стоит также беспокоиться о последствиях появления НЛО на Земле, они могут иметь такой же исход, как для индейцев прибытие Колумба в Америку. Атаки инопланетян, их слежка за землянами и изучение людей приведет к нашей гибели. Но Стивен Хокинг пробивает портал на Землю и сегодня. Он является людям в виде разных странных объектов в небе или неописанных им же физических явлений. В последнее время все больше очевидцев утверждают, что стали свидетелями «пришествия Хокинга на Землю», так же есть ученые, уверенные в том, что Стивен вернется в новом обличии на Землю.

Благодаря достижениям ученого, люди смогли многое познать, но есть вероятность развития цивилизации после общения с НЛО, которые могут владеть интеллектуальными наработками умершего Хокинга.