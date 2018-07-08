Купил ли Путин участие сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018?

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Накануне в Сочи подопечные Станислава Черчесова в драматичной серии пенальти проиграли хорватам. Для миллионов россиян наши парни герои, однако определенное количество лиц упорно продолжает называть успех на мундиале купленным.

Давайте взвесим все «за» и «против», ответив на резонансный вопрос: купил ли Владимир Путин участие сборной России в четвертьфинале домашнего ЧМ-2018?

Эмоции

Посмотрите на убитое горем лицо Мохамеда Салаха после поражения от россиян во втором туре мундиаля или на слезы Серхио Рамоса и Фернандо Йерро после «ноги Бога» Игоря Акинфеева. Неужели вы серьезно думаете, что эти парни настолько сильно могли расстроиться, зная о предрешенном поражении? На секундочку, сборная Испании – чемпион мира 2010 года. Услышав предложение о «сливе» матча, игрок уровня все того же Рамоса яростно сбросил бы красную футболку и пошел спокойно играть за «Реал Мадрид», а не демонстрировать достойную «Оскара» актерскую игру.

Вы не видели «договорняков»

Матч Дании со Швецией (2:0) на Чемпионате Европы 2004 года лучше всего объяснит вам, что такое «договорняк» в футболе. Тогда обеих команд устраивала ничья, выводящая их в плей-офф и оставляющая итальянцев за бортом турнира. Сонные футболисты еле передвигались по полю, вратари выкатывали мяч под удар сопернику, а результат поединка просочился в прессу за несколько часов до стартового свистка. Вот это «договорняк», а не то «рубилово», которое мы с вами наблюдали в каждом матче сборной России.

Столь грандиозный обман невозможно сохранить в тайне

Покупая участие в четвертьфинале на ЧМ-2018, Путину нужно было «отстегнуть» всем звеньям цепи: футболистам, тренерам, штабам команд, судьям и прочим причастным к грандиозному обману лицам. Что знают двое, знает и свинья. А здесь предположительно знали не двое, а несколько десятков людей, пребывающих под пристальным прицелом прессы. Афера рассекретилась бы мгновенно.

Уровень сборной России

Да, подопечные Станислава Черчесова считались аутсайдерами перед стартом мундиаля, фанаты называли их «кривоногими», а над ляпами Игоря Акинфеева не глумились только совершенно далекие от футбола люди. Однако Дзюба, Черышев и остальные парни в состоянии дать точный пас и ударить по воротам. Очень многое в футболе решает удача. Очевидно, она до последнего была на стороне России, однако в игре с хорватами лимит был исчерпан.

В мире все настолько политизировано, что футболу никак не избежать попадания под тень разборок мировых лидеров. Однако Чемпионат мира – это не турнир, способный "в наглую" продаться на глазах сотен миллионов зрителей.