Предсказатели: Россия подчинит себе весь мир

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Российское государство сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии человечества.

Россия подчинит себе весь мир. Сегодня в мире многие недооценивают роль России в глобальном мироустройстве. Большинство экспертов склоняются к мнению, что именно США являются и останутся в дальнейшем той силой, которая будет диктовать «правила игры». Вместе с тем многие известные предсказатели уверены, что всё будет иначе. Именно Россия встанет на тот путь, по которому за ней пойдут другие страны, так как это будет единственный верный путь. Кто решит поступить иначе – обречён на погибель. Таким образом, в ближайшие десятилетия российское государство подчинит себе весь мир. Так предопределено судьбой.

Роли России отводят огромное значение почти все значимые ясновидящие. К примеру, американский экстрасенс Дэнтон Бринки давно призвал идти за РФ, поскольку за ней впоследствии пойдёт весь мир. Ещё одна американка Джейн Диксон, обладающая даром предсказания, утверждает, что именно Россия останется в стороне, когда глобальные катаклизмы потрясут весь мир. Это откроет перед страной огромные возможности развития. Надежда возрождения придёт именно отсюда, считает ясновидица. Итальянская гадалка Мавис также считает, что многие сегодня недооценивают потенциал России. В будущем, по её словам, здесь расцветёт даже самая забытая сегодня провинция благодаря небывалому расцвету государства. В итоге РФ будет доминировать во всём мире.

Известнейшая провидица Ванга в 1996 году говорила, что новый правитель сделает из России сверхдержаву. Никто и никогда не сможет остановить её на пути к мировому господству. Также здесь, по её мнению, зародится новая религия, которая покорит весь мир и будет единственно верным учением. В 2030 годах США признают полное превосходство России и уйдут в её тень.

Ясновидящий Эдгар Кейси несколько десятилетий назад предсказал развал СССР. Вместе с тем он заявил, что после 2010 года в России начнётся новая эпоха, которая ознаменует возрождение человеческой цивилизации. Центром же этой цивилизации, по словам Кейси, станет Сибирь.

Таким образом, практически все они сходятся во мнении, что Россию после сильного упадка и глубочайшего кризиса ждёт великое будущее, где ей отведена роль лидера всего мира. В то же время есть другие пророчества, которые менее оптимистичны по отношению к российскому народу. Предсказания умершего мальчика из Чебаркуля, часть из которых уже сбылась, готовят нас к совершенно другой России.

Напомним, что ранее сибирский ясновидящий рассказал о начале Третьей мировой войны. Россия и США всё же схлестнутся в мощном противостоянии, эпицентром которого станет Прибалтика.