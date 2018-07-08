«Распад уже начался»: Норвежский пророк предсказал падение США

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В «могилу» страну загонит её президент Дональд Трамп.

Известный норвежский пророк-социолог и математик Йохан Галтунг получил свою известность тем, что с точностью предсказал падение и полное уничтожение СССР. Профессор основывается на научных данных и даёт точные прогнозы о политических изменениях в мире.

В 2000 году Йохан Галтунг высчитал, что США падёт уже в 2020 году. Тогда всерьёз пророка никто не воспринимал. Общество вообще восприняло в штыки такие словам Галтунга, посчитав его предсказание глупым и необоснованным.

Несколько лет назад пророк заявил, что распад США уже начался. Процесс произойдёт раньше, что он планировал. Всю ситуацию усугубляет Дональд Трамп. Йохан Галтунг считает, что США погубит то же самое, что и СССР.

Однако спустя некоторое время остаётся непонятным, чем именно руководствовался пророк-социолог в своих заявлениях. Сейчас видно, что во многом он оказался не прав. Дональд Трамп не просто не развалил США, но и вывел государство на более высокий уровень, но это только начало срока правления. Страна продолжает оставаться мировым лидером, активно участвуя в политической и экономической мировой жизни. Благодаря Трампу американской стороне удалось добиться рекордных показателей по добыче нефти.

Получается, что в один момент все предсказания Йохана Галтунга начали сбываться, но потом вектор событий развернулся совершенно в другую сторону.

Ранее же сообщалось об умершем 10-летнем пророке из Чебаркуля, чьи предсказания начинают сбываться. Ребёнок также заявлял, что Россия развалится на маленькие государства, которые будут существовать сами по себе.