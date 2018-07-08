Никола Тесла: "Будущее принадлежит мне!"

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Идеи Николы Теслы пришли из далёкого будущего, он словно воспользовался машиной времени, прежде чем придумать всё то, что сегодня является реальностью.

Будущий выдающийся физик появился на свет 10 июля 1856 года в семье православного священника в маленьком сербском селе Смилян. Происхождение и положение не предвещало большого будущего для маленького Николы, но судьба, а может и некие высшие силы, распорядились по-другому. Сперва он закончил начальную и среднюю школу в Смиляне и Госпице. После этого подросший Тесла поступил в высшую школу в Карловах. В 1875 году его приняли в Передовую Техническую Школу в Граце. Одновременно с этим он учился в Университете в Праге. Завершив обучение, Тесла поступил на работу в телеграфную компанию в Будапеште, где задержался ненадолго, после чего отправился в Париж и работал там с легендарым Томасом Эдисоном. Сотрудничество между ними также 1884 году было прекращено из-за расхождений во взглядах, а также потому что Тесла, несмотря на множество внедрённых им нововведений, не получил ожидаемой премии. Спустя год Эдисон вновь пригласил Теслу и предложил ему совершенствовать электрические машины постоянного тока. За это он пообещал выплатить молодому учёному 50 тысяч долларов. Тесла представил 24 варианта решения, однако Эдисон лишь рассмеялся и заявил, что просто пошутил над коллегой. Это стало последней каплей и два выдающихся учёных прекратили свою совместную работу.

Многие современники считают его одним из двух учёных гениев-изобретателей наряду с Леонардо Да Винчи, которые с помощью открытий и изобретений опередили своё время на много десятилетий, а может быть даже столетий. Некоторые его последователи резонно считают, что Тесла мог просто путешествовать во времени или же имел связь с внеземными цивилизациями. К слову, такую же славу имеет и Да Винчи.

Ка к известно, идеи Теслы нашли своё отображение при создании таких разработок как радио, интернет и телефон. Военные инженеры и конструкторы успешно применяют его наработки и сегодня при создании самолётов, ракет, торпед, лазерных установок, систем ПВО. Тесла совершил множество открытий, связанных с электричеством. Именно он предсказал возможность больных током высокой частоты. Он первым создал электрические часы, турбину, а также двигатель на солнечной энергии.Всего на его счету более 800 изобретений. В то же время патенты он получил лишь на 300 из них. В этой связи многие до сих пор задаются вопросом: кем же был Никола Тесла? Его имя в мире науки по праву считает одними из самых загадочных. Сквозь столетия он словно кричит «Будущее принадлежит мне!».

Особого внимания заслуживает его теория ионосферы. Последняя, как показали исследования, одновременно является огромным энергетическим резервуаром и содержит в себе просто гигантский ресурс данных. Первым пользователем данного «космического интернета» стал именно его первооткрыватель Никола Тесла. Многие считают, что именно оттуда легендарный исследователь черпал вдохновение, а может даже посредством ионосферы получил возможность заглянуть в будущее. Многие открытия и изобретения Теслы по-прежнему обросли мифами и настолько загадочны, что вызывают массу вопросов, ответы на которые учёные не могут дать до сих пор.