В сети раскрыли способ сэкономить на бронировании авиабилетов

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Использование смартфона вредит бюджету пассажира, утверждают эксперты.

Бронирование билетов на самолёт нередко оборачивается дополнительными расходами, которые зачастую сильно бьют по карману граждан. В этой связи в сети эксперты раскрыли способ сэкономить на бронировании авиабилетов. Специалисты онлайн-сервиса Which? Travel провели мини-расследование, по итогам которого выяснили, что при бронировании авиабилета через смартфон перевозчик завышает цену на билеты временам до 20 фунтов стерлингов.

Это касается таких компаний как Ryanair и TUI. У easyJet «накрутка» составляет 15 фунтов, а у British Airways – 10. Дополнительную плату при общении с оператором посредством мобильного устройства не берёт лишь Jet2. В авиакомпаниях пояснили, что так происходит из-за дополнительных административных сборов. Их перевозчикам приходится выплачивать при обслуживании клиентов через смартфоны. В этой связи эксперты рекомендуют бронировать билеты исключительно через компьютер.

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