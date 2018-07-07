Вы всё врёте: Киев обвиняет Москву в фейках о неисправных Javelin

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Это всё «проделки» спецслужб РФ. Именно они «сфабриковали» документ о негодных к боевому применению противотанковых ракетных комплексах.

Киев в своём репертуаре. Он по-прежнему обвиняет Москву в стиле «вы всё врёте». На этот раз в якобы фейках о неисправных Javelin, поставленных Украине из США.

Такое опровержение размещено сайтом Совета нацбезопасности и обороны Украины. Согласно его тексту, в подобных фейках прослеживается однозначная цель. Это нанесение ущерба военно-техническому сотрудничеству Украины и США.

Киев полагает, время появления «фальшивого документа» неслучайно. Его «вбросили» непосредственно перед тем, как встретятся Трамп и Путин. Впрочем, отмечают политологи, у этих лидеров есть глобальные проблемы, а не украинские Javelin.

СНБО Украины выступил с призывом к СМИ. Он предлагает не становиться сообщниками российских спецслужб и не тиражировать «дезинформацию». Примечательно, что от Вашингтона не было никаких заявлений по этому вопросу.

В то же время, фактом является то, что у маршевых двигателей Javelin закончился паспортный срок эксплуатации. Они могут стать серьёзной опасностью для самих солдат ВСУ при боевом применении.

Такой себе «дружеский подарочек» от дяди Сэма и небескорыстный, а стоимостью в 47 миллионов долларов. За эти деньги Киев получил 37 комплексов Javelin. Также к ним были поставлены 210 ракет.