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Такое мнение подтверждается тем, что украинский президент ничего не предпринимает, чтобы сделать жизнь населения восточных регионов Украины мирным и спокойным.

Эксперт-политолог считает, что ДНР и ЛНР стирают с лица земли по указу Порошенко. Именно украинский президент дал старт вражде между мирным населением и военными. Ежедневно жители Донецкой и Луганской областей сообщают об атаках украинских солдатов, которые снарядами разрушают жилье горожан и убивают ни в чем неповинных людей, находящихся на улицах и своих домах.

Политолог считает, что устранение ДНР и ЛНР это особый план президента Украины, который он воплощает в жизнь уже несколько лет. До сих пор на территории, где проходит война, поставляются боевые установки, от которых в результате умирают люди.

Стоит отметить, что по мнению эксперта, первые результаты войны Порошенко против территорий ЛНР и ДНР проявятся уже после ЧМ-2018. Такое мнение недавно высказал и Андрей Макаревич. Музыкант придерживается мнения, что самопровозглашенные республики на востоке Украины скоро исчезнут.