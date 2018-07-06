VistaNews.ru


Эксперт: ДНР и ЛНР стирают с лица земли по указу Порошенко

Сегодня, 20:31

Такое мнение подтверждается тем, что украинский президент ничего не предпринимает, чтобы сделать жизнь населения восточных регионов Украины мирным и спокойным.

Эксперт-политолог считает, что ДНР и ЛНР стирают с лица земли по указу Порошенко. Именно украинский президент дал старт вражде между мирным населением и военными. Ежедневно жители Донецкой и Луганской областей сообщают об атаках украинских солдатов, которые снарядами разрушают жилье горожан и убивают ни в чем неповинных людей, находящихся на улицах и своих домах.

Политолог считает, что устранение ДНР и ЛНР это особый план президента Украины, который он воплощает в жизнь уже несколько лет. До сих пор на территории, где проходит война, поставляются боевые установки, от которых в результате умирают люди.

Стоит отметить, что по мнению эксперта, первые результаты войны Порошенко против территорий ЛНР и ДНР проявятся уже после ЧМ-2018. Такое мнение недавно высказал и Андрей Макаревич. Музыкант придерживается мнения, что самопровозглашенные республики на востоке Украины скоро исчезнут.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Недолго музыка играла» : В Украине считают, что Порошенко пора в отставку

Эксперт: Выборы в Украине в 2019 году станут помехой для наступления Порошенко на Донбасс

В Украине разоблачили «агента Кремля» Порошенко

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем