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Москва готовит «очередное покушение» или хакерский налет на важные объекты инфраструктуры Лондона, утверждает королевская разведка. «Вторжение» состоится сразу после финального матча Чемпионата мира в РФ.

На фоне ЧМ-2018 отношения Москвы и Лондона превратились с напряженных в никакие. Сборная Англии все еще выступает на российских полях, а подлянки от Кремля так и не последовало, несмотря на все опасения Королевства. Спокойно, к слову, живут в РФ и британские болельщики. Однако вскоре старые обиды всплывут и тишина прервется. Сразу после мундиаля Россия сотрет с лица земли Великобританию, утверждает разведка Лондона.

Согласно опасениям Королевства, Москва выберет для «вторжения» один из двух вариантов: кибератака или убийство. В обоих случаях якобы пострадают важные объекты британской инфраструктуры, рискующие утратить высокопоставленного чиновника или рабочую сеть.

«Это серьезно», - коротко и ясно охарактеризовали выводы разведслужб в Лондоне.

К слову, Великобритания не исключает атаки России до финала ЧМ-2018 (15 июля).

Причин для хакерского налета или «очередного покушения», кроме как длительных разбирательств из-за отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Королевство не видит.

Москва и союзники сторон пока что никак не прокомментировали сенсационное заявление Лондона. Не исключено, что за британцев по старинке вступится США, а мир снова окажется на грани ядерной войны. Владимир Путин и Дональд Трамп не успевают встретиться в Финляндии до конца ЧМ-2018, из-за чего американский президент никак не сможет повлиять на планы российского коллеги, переживает пресса Великобритании.

Еще со времен расследования «дела Скрипаля» Лондон обзавелся привычкой винить РФ во всех смертных грехах, а на следующий день отказываться от своих слов. Нам лишь остается подождать, как отреагируют на выводы британской разведки в Кремле и что произойдет завтра.