"Сила солнца": От каких болезней лечит лето

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Не всегда «хворь» лечится медикаментозно. Стало известно, что некоторые заболевания проходят с наступлением теплой поры.

"Сила солнца" обладает целительным эффектом и способна нормализовать состояние человека даже, казалось бы, с тяжелыми заболеваниями. Швейцарские ученые выяснили, от каких болезней лечит лето.

Исследователи из Швейцарии сделали вывод, что первым заболеванием, на которое солнце действует губительно, является сахарный диабет 2 типа. По мнению ученых, во время солнечного сезона вырабатывается меньше глюкозы в организме, чем во время других сезонов. Результаты исследования, полученные в ходе эксперимента с жителями северных районов, свидетельствуют о том, что под воздействием солнца вредный фермент разрушается.

Следующим заболеванием, которое «боится» солнца, ученые назвали фибромиалгию. Причины данной болезни медикам неизвестны. При этом заболевании человек чувствует паталогические «фантомные» боли, хотя на самом деле причин вроде нет. Она лечится при смене образа жизни, поэтому лето – лучшая пора для избавления от такого хронического состояния. Всему «виной» витамин D, который снабжает организм необходимыми веществами и заставляет человека чувствовать себя намного лучше.

Атопический дерматит, по мнению швейцарцев, тоже лечится при помощи «силы солнца», поскольку пересыхание кожи происходит из-за холодного климата (эта болезнь распространена в северных странах). Высыпания при экземе можно «подсушить» благодаря попаданию на кожу солнечных лучей. Но даже в таком полезном деле очень важно знать меру и не пребывать на солнце долго.

Артрит больной человек начинает чувствовать при понижении температуры. Поэтому для снижения болей при артрите необходимо дать суставам «прогреться» на солнце – это заглушит боль.

Астматикам важно соблюдать баланс между холодом и жарой, поскольку самая комфортная пора года для таких больных - это теплое лето. При холоде дыхательные пути сужаются, и образуется спазм, при котором трудно дышать. А при аллергической астме людям, наоборот, лучше не показываться на солнце.

Псориаз является аутоиммунным заболеванием, при котором образуются бляшки. Но летом можно значительно уменьшить их количество – как правило, солнце действует положительно на подобного рода высыпания благодаря действию ультрафиолетовых лучей.

Конечно, лето нельзя назвать панацеей от всех болезней, но в теплый сезон предоставляется возможность облегчить симптомы некоторых заболеваний или вовсе их вылечить. Необходимо помнить, что зимой все может вернуться на круги своя.