Эксперт рассказал, почему Россия такая крутая на ЧМ-2018

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Сегодня в России проходит Чемпионат мира по футболу. Им заинтересовались даже те россияне, которые никогда не интересовались футболом. Многие задаются вопросом: как сборной удалось пройти в четвертьфинал чемпионата?

Анализируя игру команды, эксперт сделал выводы и назвали 8 причин, которые ведут сборную к победам в играх.

Оказалось, что игроки России много бегают. За прошедшие до четвертьфинала матчи, футболисты пробежали 110 км. Команда находится 4 месте среди всех сборных по количеству километров, которые пробежали её игроки, а среди команд, попавших в четвертьфинал, Россия на 1 месте.

На протяжении двух лет Черчесов придерживался модной схемы, в которых принимают участие 5 защитников. Но накануне ЧМ 2018 он решил вернуться к классической схеме 4-4-2. Такая схема применялась тренером сборной в прошлом. Несмотря на ее простоту, она считается лучшей для незвездной команды. Это изменение принесло удачу. Во всех матчах используется определенная схема расстановки игроков. Когда мяч находится у команды соперника, расстояния между игроками сборной России становятся почти идеальными, в результате чего команда противника теряет возможность атаки через центр. После этого происходит пас на фланг, за ним навес, который выносят за свою штрафную высокие Кутепов и Игнашевич.

Сплоченность в обороне достигается не только благодаря тренировкам, а и за счет опыта Игнашевича. Сергей вернулся в состав сборной прямо перед началом ЧМ-2018 и помогает остальным членам команды.

Россия знает свое место в футболе. В каждой игре команда применяла тактику обороны, отдавая мяч противнику. Россияне забаррикадировали свою штрафную площадку. Этот метод игры можно подстроить под любого противника, за счет чего игра значительно упрощается.

Россия рекордсмен на этом Чемпионате по количеству дальних передач. В игре с испанцами, сборная стала антирекордсменом по времени владения мячом. Для такой незвездной команды это был шанс прыгнуть выше головы. Большие идеи были отложены в сторону и успех не заставил себя долго ждать.

Артем Дзюба словно «взорвался» дикой мотивацией, с ней он способен почти на все. На его счету 3 забитых мяча. Футболист выиграл самое большое число верховых поединков - 60.

Игорь Акинфеев показывает высококлассную игру. Только в игре с Испанией он спас ворота сборной России 9 раз, что считается лучшим показателем турнира. Это без учета двух пенальти, которые в том же матче были так же им отражены.

Российской сборной повезло. Футболисты попали в группу с легкими соперниками. Россиянам удалось реализовать самое большое количество моментов. Они занимают первое место. Процент реализованных моментов составил 25,71%. Футбол сборных хаотичная штука. Команде явно сопутствует везение. Когда его нет, даже сильные команды покидают Чемпионат. Российской сборной удается быть крутой у себя дома на мундиале 2018.

Информация взята с портала sports.ru