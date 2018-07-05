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Паника и массовая эвакуация, усугубленная столпотворением на дорогах, хаосом и немотивированными убийствами. Впечатляющий и шокирующий сценарий британского футуролога Джефри Смита, близок к реальному воплощению.

О том, что посеявший ветер пожнет бурю, предрекали еще ветхозаветные пророки. Однако спустя тысячелетия, зловещая тень секретного британского объекта Портон-Дауна, действительно наполнила предсказания Ветхого завета, особым смыслом. Теория заговора о российских злодействах на территории Великобритании, как оказалось, рождалась на фоне сельских пейзажей графства Уилтшир. Три месяца назад после сенсационного инцидента в Солсбери, не только обыватели, но и большинство представителей британского политического истеблишмента, оказались в роли покерных «болванов», которые не могли влиять на процесс политической игры. «Ремикс» с употреблением ОВ типа Novichok в Эймсбери, широко озвученный после вынужденной и неловкой паузы в деле отравления Скрипалей, судя по всему, должен был вызвать очередную волну обвинений России. Однако всплыли некоторые факты, которые доказывают, что в самом центре тихой, консервативной Англии находится объект министерства обороны, где не прекращаются эксперименты над отравляющими веществами. В том числе и над так называемым бинарным ОВ «Новичком».

Наиболее здравомыслящая часть экспертов задалась вполне логическим вопросом. Зачем после фиаско с так называемым отравлением Скрипалей, начинать второй виток фейковой пропаганды. Тем более что супруги, отравленные в Эймсбери, ни в коей мере не относятся ни к спецслужбам, ни к разведке иностранного государства. Выводы уже начали делать независимые журналисты, опираясь на мнение испуганных жителей графства Уилтшир. Во-первых, русские отравили случайных людей, чтобы отвести от себя подозрения. Во-вторых, Великобритания начала в Портон-Дауне масштабные разработки химических вооружений. В настоящее время этот тип оружия массового поражения является самым экономным и эффективным. «Атака на Скрипалей» и отравление в Эймсбери является «ширмой фокусника», которая отвлекает внимание общественности. Принцип «держи вора» еще никто не отменял.