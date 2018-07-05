Халатность или саботаж: Как «Яндекс» и Google навредили миллионам пользователей

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Российский поисковик распространял пароли и личные данные людей.

Вчера, 4 июня, пользователи начали жаловаться в службу поддержки компании «Яндекс» о том, что при поисковом запросе им выдавались ссылки на Google Docs. В этих информациях была в том числе и приватная информация. То есть при поиске слова «пароли», «Яндекс» выдавал Google Docs, в котором были пароли пользователей. Речь идёт не только о возможном взломе соцсетей, в таком бы случае проблема была очень маленькая. Речь идёт о паролях с конфиденциальными данными компаний и предприятий.

Стоит понимать, что в опасности оказались не только пароли. Можно было бы прописать «смета», «зарплата», «адреса», «график» и так далее. Всё это было в открытом доступе, чем самым компании навредили миллионам пользователей.

Директор небольшого рекламного агентства по имени Виктория рассказала, что весь её бизнес может быть уничтожен. Дело в том, что Google Docs – основная платформа её компании. Там есть адреса клиентов, их личные данные и телефонные номера. Там же проводится работа юристов и менеджеров. Сама же женщина в технологиях не сильна, поэтому переживает, что вся информация была слита в Сеть.

Конечно же в «Яндексе» заявили, что к делу никак не причастны. Дело в том, что в случае признании вины, поисковиком перестанут пользоваться миллионы российских пользователей, которые являются основной аудиторией компании. «Яндекс» тактично сбрасывает вину на Google, заявив, что мол связываются с специалистами компании. Остаётся только непонятно, почему в Google проблемы с документами не было, а в «Яндексе» были. Получается, что это не проблема и не халатность американской корпорации.

Кроме того, стоит отметить, что виной в инциденте сами люди. Дело в том, что в Google Docs на документы можно ставить всякие пароли и «запросы на доступ». То есть меры безопасности соблюдены и всё это прописано в руководстве пользователя. Однако многие всего этого не соблюдают сами, не понимая, что их файлы могут попасть в руки злоумышленникам.

Именно поэтому в ситуации не виноват ни «Яндекс», ни Google. Саботажа крупных компаний здесь нет. Виновны сами пользователи.