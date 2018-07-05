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Современные смартфоны «подглядывают» за хозяевами

Сегодня, 08:45

За пользователями следят больше 17 000 самых популярных приложений.

К такому выводу пришли специалисты в сфере кибербезопасности. Дело в том, что в последнее время активно распространялся слух, что современные смартфоны могут подслушивать за своими владельцами.

В итоге, исследователи из Северо-Восточного университета США решили проверить эту конспирологическую теорию. Оказалось, что она правдива, но частично. Оказывается, что телефоны не подслушивают, а «подглядывают» за своими хозяевами.

Исследовали взяли 10 Android-смартфонов, а затем установили на них 17 000 самых популярных приложений из магазина Play Market. Оказалось, что все они записывали действия пользователя, то есть как и куда он нажимал экран, а затем отправляли материалы сторонним лицам.

К примеру, приложение для заказа фастфуда GoPuff пересылало данные о действиях пользователям компании мобильной аналитики Appsee. Однако сотрудники компании GoPuff заявили, что это их преимущество. В это же время в документации приложения, с которым соглашается пользователь, ничего о записи экрана не говорится.

После заявления учёных ряд приложений всё же установили указанный пункт в документе.

Кстати, как дела обстоят на iOS, не известно. Дело в том, что платформа более защищена, а приложения более тщательно проверяются. Об этом известно уже много, поэтому подобных вещей слежки Apple навряд ли могла допустить.

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