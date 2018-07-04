"Загадочное отравление": Под Солсбери после Скрипалей появились новые жертвы

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У супругов наблюдаются те же симптомы, что и у семьи бывшего шпиона.

Супружеская пара была найдена в бессознательном состоянии возле места отравления Скрипалей в городке Эймсберив своей квартире, что под Солсбери, всего лишь в 13 км. Сейчас новые жертвы, 40-летний мужчина и женщина, борются за жизнь в реанимации в больнице Солсбери.

Местная полиция Уилшира сообщает, что последний раз супруги были в ближайшей церкви днём, а уже вечером их нашли в бессознательном состоянии.

Пока что остаётся не известным, действительно ли новые жертвы появились из-за отравления тем же химическим оружием, из-за которого пострадала семья Скрипалей. У правоохранителей есть несколько версий, одной из которых является употребление низкокачественного героина или кокаина, хотя в квартире супругов наркотиков найдено не было.

Несмотря на все слухи и догадки, в Общественном здравоохранении Англии уже заявили, что не считают загадочное отравление супружеской парой в Эймсбери «поводом для волнения» и «угрозой для широкой общественности». Стоит отметить, что указанная рекомендация сейчас пересматривается.

Сейчас же на месте происшествия работают специалисты из военной лаборатории, которые работали с делом Скрипалей, и правоохранители. Весь район оцеплен. В полиции уже успели опровергнуть версию о воздействии химиката на пострадавших из-за какой-либо утечки в окружающую среду.

Один из очевидцев рассказал, что в день инцидента в Эймсбери он обедал со своей семьёй. В один момент подъехало множество полицейских и аварийных машин. Из них вышли люди в зелёных костюмах и направились в соседний дом. Тогда все решили, что где-то произошла утечка газа, но после проверки эту версию сразу же перестали рассматривать.

Как бы то ни было, делать выводы об отравлении супругов в Эймсбери ещё рано. Говорить о сходстве дела с отравлением Скрипалей не приходится, так как точных анализов и заключения экспертов не существует. Есть множество версий, в частности, версия с наркотиками. Однако, по словам местных жителей, отравленная пара была дружной, приветливой и вообще хорошей, с человеческой точки зрения.

Говоря же о возможности отравления стоит понимать, что супруги не были бывшими сотрудниками спецслужб, поэтому даже потенциальный мотив попросту отсутствует.