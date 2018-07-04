"Кому верить?": ЦРУ заявляет о пришельцах, а Леонов это опроверг

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Чиновники спецслужб ничего о встречах с НЛО не слышали, хотя документы говорят о другом.

Недавно космонавт и первый человек в космосе Алексей Леонов опровергнул все опубликованные документы ЦРУ. В них сотрудники спецслужб заявили о пришельцах и о контакте с внеземными цивилизациями. Леонов же считает подобные заявления «полным бредом и чепухой». Космонавт заявляет, что никто никогда не общался с инопланетянами. По словам Леонова, он работал с ЦРУ и общался с организацией на протяжении многих лет, а также дружил с гендиректором базы «Эдвардс» Томом Стаффордом.

Сам космонавт и Том Стаффорд никогда не видели пришельцев и никогда о них не слышали. Именно поэтому, как завершает Леонов, ЦРУ никогда не встречались с НЛО, а все заявления – просто рассуждения прессы.

Однако кому же верить в подобных заявлениях, остаётся не понятным. Дело в том, что есть заявления, что ЦРУ больше 40 лет скрывали секретные опыты пришельцев на советской атомной подлодке К-129. Она затонула в Тихом океане в 1968 году.

Подводная лодка была на секретном задании и в один момент просто затонула, пролежав на дне океана три дня. Всё это время члены экипажа были живы, а части судна медленно взрывались. Также странно, что ЦРУ передали на судне всего шесть тел, но советское правительство похоронило только двоих моряков.

Не понятно, где же весь остальной экипаж и куда делись оставшиеся четыре тела. По некоторым данным, они были пришельцами, с которыми проводили опыты на глубине. После трагедии ЦРУ в срочном порядке нашло подлодку и достало их мёртвые тела, отправив инопланетян на опыты. Именно гуманоиды, как считают уфологи, стали причиной трагедии.

На фоне этого по всему миру люди замечают НЛО, а спецслужбы встречаются с кораблями пришельцев. Некоторые уфологи даже замечают инопланетян в открытом космосе. Стоит отметить, что угроза вторжения НЛО сейчас остаётся на слуху, так как недавно специалисты обнаружили у Солнца целую армию кораблей пришельцев.

Возможно, что прав именно Леонов, и все заявления об НЛО – это просто плод лженауки, но эта тема будет актуальной, пока слухи об инопланетянах и гуманоидах будут продолжать появляться.