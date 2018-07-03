«Апокалипсис на пороге»: Супервулканы уберегут Россию, но разорвут на части США

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В Йеллоустонском парке просыпается одноименный супервулкан, индонезийский остров Бали два месяца без перерыва потопает в магме Агунга, а в сибирском плато Путорана зафиксированы тектонические сдвиги. Похоже, американцы доигрались с секретными ядерными испытаниями, а человечество находится в шаге от гибели.

Супервулканы уже начали разрывать Землю на части. Первыми в очереди на погружение в океан стоят США. В недрах Йеллоустонского национального парка (штат Вайоминг) находится очаг самого опасного в мире супервулкана. На протяжении нескольких лет ученые с опаской следят за подходом магмы к поверхности. В случае извержения, Йеллоустонский предвестник апокалипсиса выжжет территорию 55х72 км, отправив на тот свет около 100 тыс. человек.

Параллельно американцев до смерти запугал вулкан Килауэа, заливающий магмой «расщелину номер 8» на Гавайях ровно два месяца. Экологическая ситуация в Тихом океане на грани катастрофы, а в США начинают искать виновных.

Гонка вооружений, освоение космоса и прочие соревнования РФ и Штатов вынудили Вашингтон дать добро на проведение секретных ядерных испытаний в недрах Земли. Сенсационную информацию неоднократно предавали огласке телеканал ВВС и бывшие сотрудники NASA. Американцы доигрались в передовое государство, вмешались в тектонические процессы, и теперь рискуют утянуть себя на дно Мирового океана.

Как известно, все в нашем мире связано между собой. Нарушив гармонию в одном уголке Земли, жди бедствия за 20 тыс. км. Так и произошло. На индонезийском острове Бали зловеще «плюнул» вулкан Агунг. Извержение сопровождалось оглушительным взрывом, за которым последовали лесные пожары, тучи пепла и реки магмы. Слишком уж активно начало вести себя земное ядро, не кажется?

О том, что апокалипсис на пороге, отчетливо стало ясно пришельцам. НЛО начали массово покидать нашу планету, о чем свидетельствуют множественные фото уфологов со стремительно улетающими ввысь инопланетными «тарелками».

Катастрофические явления попросту не могли обойти стороной такую огромную страну, как Россия. Сибирские вулканы частенько выстреливают пеплом вдалеке от людей, однако недавно появились сведения о подозрительной активизации плато Путорана.

В горном массиве Среднесибирского плоскогорья расположен Сибирский супервулкан. Сравнительно с Йеллоустонским, он ведет себя довольно спокойно. Если апокалиптические прогнозы геологов сбудутся, то поначалу супервулканы уберегут Россию, но разорвут на части США. Однако благоволить судьбу будет поздно, ведь Земля уже запустит процесс самоуничтожения.