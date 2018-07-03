«Запретить оружие или выгнать иностранцев?»: В США боятся смерти нации

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Американцы обвинили мексиканцев и прочих «понаехавших» в массовых убийствах, изнасилованиях и грабежах, предложив либералам контролировать границы Штатов, а не отбирать у общественности право на ношение огнестрела.

Граждане США активно дискутируют в Facebook на тему желания либералов отобрать у них право на хранения оружия. Власти продвигают идею контроля над огнестрелом, как только в американской школе произойдет теракт, однако молчат при массовых убийствах, ограблениях и сексуальных домогательствах иностранцев на территории Штатов.

Когда оружие объявят вне закона, только преступники останутся с оружием, скандируют американцы с 1970-х годов. В США боятся смерти нации, предлагая выгнать иностранцев. Ведь «понаехавшие» не защитят семью во время вооруженного нападения грабителей, а огнестрел защитит. Мексиканец не спасет ребенка, ставшего жертвой внезапной атаки бешеной бродячей собаки, а огнестрел спасет.

Только в период с 2011 по 2016 год иностранцы понесли ответственность за более чем 25 тыс. убийств, 42 тыс. грабежей и 70 тыс. преступлений сексуального характера. Однако «левые» лгут американцам, называя мексиканцев и прочих «гостей» более безопасной группой людей, нежели многие граждане США.

За последние два года около 15 тыс. американцев умерли от героина, защищают свою позицию либералы. Однако никто не говорит, что 90% этого героина приезжают в Штаты с нелегалами через южную границу.

Запретить оружие или выгнать иностранцев? Для американцев выбор очевиден. Опасаясь смерти нации, граждане Штатов готовы превратиться в великих уравнителей, сперва очистив свою страну от иностранцев, а после разобравшись с выбравшими не ту степь соотечественниками.