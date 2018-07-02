«Синдром жертвы»: Зачем Украина срывает «хлебное перемирие» накануне встречи Путина и Трампа?

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Власть в Киеве понимает, что пока ещё держится исключительно на мифах о «российской агрессии».

Начиная с 2014 года, когда на Юго-Востоке Украины вспыхнул мятеж несогласных с политикой нового руководства страны, пришедшего ко власти с помощью государственного переворота, официальный Киев взял на вооружение так называемый «синдром жертвы», когда вина во всех проблемах и трудностях возлагается на других людей или определённые обстоятельства.

Отражение «российской агрессии» или мифическая «война с Россией» активно навязывались как национальная идея. Параллельно с этим искусственно усугублялось положение в Донбассе, чтобы показать мировому сообществу, что «российско-террористические оккупационные» войска, присланные лично Путиным, нещадно посягают на суверенитет и независимость мирной Украины.

Под этот «концерт» власть предержащие в Киеве активно занимаются разграблением страны и попрошайничеством перед Западом и МВФ. Кредиты, данные на реформы и «оборону восточных рубежей» от кровожадной Москвы, успешно присваиваются политическим истеблишментом на карманных тендерах через подконтрольные предприятия. При этом все неудачи всё так же списываются на войну и происки российских спецслужб.

Откровенно наглое поведение властей Украины, которые не удосужились за четыре года хотя бы «сменить пластинку», вызывает вполне резонное возмущение в Европе, а с некоторых пор - и в США. Запад всё активнее склоняет Киев к разрешению конфликта, однако местные чиновники не спешат расставаться с «синдромом жертвы» и отказываться от привилегированного положения.

Вместе с тем военное руководство Украины периодически обостряет ситуацию на востоке страны, давая понять, что ни на какие переговоры идти не собирается. Истинную позицию по данному вопросу недавно высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Донбасса Георгий Тука. Последний заявил, что после начала прямого диалога с Россией и Л/ДНР уже на следующий день ряд европейских стран «с огромным удовольствием» откажутся от санкций и дальнейшего давления на Россию. То есть Киев даже не скрывает, что держит в заложниках ситуации своих западных партнёров, а возврат территорий и тем более населения власть никак не волнует.

Особенную актуальность приобрела конфронтация в Донбассе накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Среди прочих тем на повестке дня стоит и украинский вопрос. Президент США не скрывает раздражения от того, что происходит в Украине. Недавно он, по некоторым данным, и вовсе высказал недоумение, как можно поддерживать одну из самых коррумпированных стран мира.

Злые языки говорят, что политик даже в кулуарах признал Крым российским. Ожидается, что глава Белого дома может полностью или частично отказаться от притязаний на Украину на переговорах с Путиным. Вместе с тем стоит отметить – то, что заявляет Трамп за закрытыми дверями, не всегда совпадает с тем, что он декларирует на публике. Не секрет, что действия американской администрации во многом зависят от мнения политической американской и финансово-промышленной элиты, а также настроений в обществе и ситуации в мире в целом.

Это хорошо понимают в Киеве, а потому очередное обострение может сделать невозможной российско-американскую «сделку по Украине». Сейчас в Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие», однако, как показывает практика, для киевских политиков это не может быть препятствием, чтобы спровоцировать новый виток конфликта в собственных интересах. Зачем Украина срывает договорённости именно сейчас? Ответ более, чем очевиден.