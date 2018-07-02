«Не предел»: Почему Россия должна обыгрывать Хорватию в 1/4 ЧМ-2018?

Сегодня, 10:59

Накануне команда Станислава Черчесова в историческом матче переиграла чемпионов мира 2010 года испанцев, совершив главную сенсацию домашнего мундиаля. В четвертьфинале на россиян ждут хорваты, имеющие все шансы повторить «успех» Красной фурии.

Проход сборной России в 1/4 ЧМ-2018 – это не предел возможностей отечественных футболистов. Команда Черчесова может остаться в квартете сильнейших, и сейчас мы разберемся почему.

Отсутствие давления

Прыгнули выше головы, открылось второе дыхание или совершили чудо – вы можете как угодно называть вчерашнюю победу россиян, однако главный ее итог предельно прост – совершенное отсутствие давления.

На домашнем ЧМ команда Черчесова переродилась из одного из главных аутсайдеров в «темную лошадку» турнира. Выход из группы стал огромным успехом для РФ, а во вчерашнюю победу, наверное, полстраны все еще не может поверить. За вылет в 1/4 ЧМ-2018 никто не бросит камень в Черчесова и команду, поэтому парни выйдут играть в свое удовольствие. История помнит массу сенсационных побед при аналогичном предматчевом раскладе, поэтому, главное – снова поверить в себя.

Подкосившиеся хорваты

Если победа над Испанией окрылила Россию, то подопечным Златко Далича было неприятно растягивать вечер до серии пенальти. Обыгрывая 3:0 Аргентину, хорваты явно надеялись на легкую прогулку в 1/8, однако более слабый соперник огрызнулся, да так, что Модрич и компания едва не отправились домой.

Теперь у сборной Хорватии затрясутся коленки, тем более, чуть ли не впервые на российском мундиале команда Далича не сможет похвастаться превосходящей соперника фанатской поддержкой.

Кураж Акинфеева

2 июля Игорь проснулся национальным героем, а в Сети больше не гуляют издевательские мемы с его участие. Это, скорее всего, временно, но опытный страж ворот несомненно выжмет максимум из сложившейся ситуации, сохранив уверенность в своих силах. На секундочку, отечественный вратарь вчера переиграл Давида Де Хеа, являющегося лучшим голкипером современности.

Удача

Как не крути, а парням Черчесова чертовски везет на домашнем ЧМ-2018. Россия должна обыгрывать Хорватию в четвертьфинале, так как это ее мундиаль во всех смыслах этого слова. Путь Аникфеева и компании к финалу можно сравнить с игрой Греции на Чемпионате Европы 2004 года. Наверное, не стоит напоминать, чем все тогда закончилось.