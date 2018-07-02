Федун: «Если бы кто сказал, что пройдем Испанию, посчитал бы его психбольным»

Победа сборной России над испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018 глубоко шокировала президента московского «Спартака», поставившего оценку «отлично» подопечным Станислава Черчесова.
Накануне все россияне начали верить в чудеса, ведь отечественные футболисты впервые в новейшей истории РФ сумели пробиться в четвертьфинал Чемпионата мира. Радости фанатов и абсолютно безразличных к «игре №1» людей нет предела, а эксперты на эмоциях комментируют исторический успех. Леонид Федун, пребывая под впечатлением от игры Игоря Акинфеева, дал прессе эмоциональное интервью.
Также Федун прокомментировал блестящую игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева. У отечественного стража ворот есть удивительная черта – абсолютное спокойствие при игре на ленточке. В противостоянии с испанским визави Давидом Де Хеа, который считается лучшим голкипером современности, Акинфеев выглядел более спокойным и уверенным в своих силах, подытожил Федун.
7 июля подопечные Станислава Черчесова сыграют исторический четвертьфинал против сборной Хорватии, накануне также в серии пенальти отправившей домой Данию.