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Федун: «Если бы кто сказал, что пройдем Испанию, посчитал бы его психбольным»

Сегодня, 07:39

Победа сборной России над испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018 глубоко шокировала президента московского «Спартака», поставившего оценку «отлично» подопечным Станислава Черчесова.

Накануне все россияне начали верить в чудеса, ведь отечественные футболисты впервые в новейшей истории РФ сумели пробиться в четвертьфинал Чемпионата мира. Радости фанатов и абсолютно безразличных к «игре №1» людей нет предела, а эксперты на эмоциях комментируют исторический успех. Леонид Федун, пребывая под впечатлением от игры Игоря Акинфеева, дал прессе эмоциональное интервью.

«Если бы кто сказал, что пройдем Испанию, посчитал бы его психбольным. Чтобы сборная получила оценку «отлично», ей нужно провести на домашнем мундиале минимум пять матчей. Четвертьфинал с Хорватией станет как раз пятым», - заявил президент «Спартака».

Также Федун прокомментировал блестящую игру вратаря сборной России Игоря Акинфеева. У отечественного стража ворот есть удивительная черта – абсолютное спокойствие при игре на ленточке. В противостоянии с испанским визави Давидом Де Хеа, который считается лучшим голкипером современности, Акинфеев выглядел более спокойным и уверенным в своих силах, подытожил Федун.

7 июля подопечные Станислава Черчесова сыграют исторический четвертьфинал против сборной Хорватии, накануне также в серии пенальти отправившей домой Данию.

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