Эксперты развеяли главные мифы о пенсионном возрасте в России

Сегодня, 17:09

Повышение минимально допустимого порога для выхода на пенсию давно назрело, считают специалисты.

Сегодня в России о повышении пенсионного возраста не говорят разве что школьники, для которых эта проблема имеет достаточно отдалённую перспективу и совершенно не актуальна. Большинство экспертов, оппозиционных политиков, лидеров мнений, общественников и рядовых граждан при обсуждении данной темы занимают критикующую позицию, усматривая в инициативах правительства исключительно негатив.

Заглянуть вглубь проблемы предлагают эксперты НИУ ВШЭ. Уже завтра, 2 июля, они намерены представить масштабный доклад на эту тему, в нем специалисты развеяли главные мифы о пенсионном возрасте. Поводом для его подготовки послужила неправильная трактовка в СМИ демографических расчетов периода жизни человека на пенсии.

Ключевой ошибкой и основным мифом, как утверждают эксперты, является рассмотрение темы через призму средней ожидаемой продолжительности жизни. В частности, многие критики делают акцент на том, что в 2016 году данный показатель в среднем по России составил у мужчин 66,5 года, у женщин - 77,1 года. Это на 1,5 и 14 лет соответственно выше нового нормативного возраста. Из этого утверждения многие ошибочно делают вывод, что россиянам придётся работать едва ли не до смерти. В то же время в докладе НИУ ВШЭ говорится, что уже к 2030 году средняя ожидаемая продолжительности жизни у мужчин составит 75,8 года, а у женщин 83,7 года. То есть показатели существенно разнятся с данными 2016 года. За последние 10 лет в России продолжительность жизни в среднем росла ежегодно со скоростью примерно 0,6 года у мужчин и 0,4 года – у женщин.

Эксперты подчёркивают, что дожить до пенсионного возраста сегодня россиянам зачастую мешают никак не высокий порог этого самого пенсионного возраста, а сторонние факторы, как то: травматизм, пьянство и смертность в ДТП.

Чтобы понять, зачем необходимо повышать пенсионный возраст, нужно обратить внимание на соотношение пенсионеров и трудоспособного населения в стране. Не секрет, что именно работающие граждане наполняют пенсионный фонд, откуда потом выплачивается социальная помощь. В 1930-х годах на 8 трудоспособных граждан приходился лишь один пенсионер. По окончанию Второй мировой войны соотношение снизилось до показателя 5 к 1. Сегодня на одного пенсионера приходится 2,3 работающих граждан. Через пять лет эта цифра снизится до 2-х. Правительство уже заявляет, что при продолжении установившейся тенденции может наступить момент, когда государство попросту будет не в состоянии выполнять свои обязательства перед пенсионерами.