«Отказывается от сдерживания войны»: Цели Пентагона изменились

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Политика новой администрации США становится всё более агрессивной. При рассказах о миролюбии, по факту всё происходит с точностью до наоборот.

Вероятнее всего, отмечают политологи, всё идёт к новой «холодной войне» и к новому витку гонки вооружений на более высоком уровне. Это следует из того, что цели Пентагона изменились. США отказываются от сдерживания войны.

Это следует из того, что размещено официальным сайтом Пентагона. В целях и задачах Минобороны США произошли существенные изменения. Шелуха «миролюбия», судя по ним, начинает всё явственней слезать с лидеров Запада.

Ранее главной миссией армии США было «сдерживать войну и защищать национальную безопасность». Она не менялась несколько десятилетий. Согласно новой редакции, применять силу можно не только при защите национальной безопасности, но для того, чтобы поддерживать американское влияние за рубежом.

Фактически, этими поправками полностью меняется военная доктрина США. При этом они были внесены тайно, без широкой огласки.

Пока что не ясно, были ли они внесены по согласованию с Трампом, который надеется получить Нобелевскую премию мира.

В последнее время его отношения с главой Пентагона существенно осложнились. Трамп полагает, что Мэттис преднамеренно «тормозит» реализацию его инициатив во внешней политике. Помимо того, глава США считает, что тот смотрит на него свысока.

Следствием этого стало то, что президент США стал реже прислушиваться к мнению главы Пентагона. Он не согласовывал с Мэттисом отказы от ядерной сделки с Ираном и проведения маневров совместно с Сеулом, а также создание космических войск.

США всерьёз опасаются, что страна уже в самом скором времени утратит своё превосходство в космосе. Разработки России и Китая становятся всё более совершенными и технологичными.

Их оружие, со слов представителей Пентагона, уже может сбивать спутники и с земли, и из космоса.