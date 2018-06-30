"Господин Улюкаев, у вас всё в порядке?": Государство снова помогает уголовникам

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Алексей Улюкаев снова будет занимать высокую должность после срока?

Даже несмотря на рекомендации главы государства, в деле остаётся очень много неточностей и нюансов. Всего два дня назад появилась информация от зарубежного агентства ВВС о секретных показаниях главы ПАО "Роснефть" Игоря Сечина. Он довольно детально описал ситуацию, как именно с него выпрашивал "скромную премию" Господин Улюкаев. По его словам, это прошло в довольно непринуждённой форме, когда они оба поднимались по лестнице. Высокая ставка нефти - высокая "премия". Ныне осуждённый попросил у главы компании всего-то 2 миллиона долларов за то, что он согласится помочь с приватизацией "Башнефти".

Сейчас уважаемый Улюкаев уже обязан выплатить государству 130 миллионов рублей. Можно задать ему вопрос: "У вас всё в порядке?". С такой мизерной цифрой бывший министр справится на ура. Здесь оказалась очередная трудность - все счета заморожены. В этом плане государство не теряется, и быстро размораживает его, чтобы обвиняемый мог рассчитаться с государством. Многих гложет серьёзный вопрос: помечу теперь уже заключённому разрешает суд после отбытия срока снова занимать высокопоставленные должности? Стоит конечно отметить невозмутимость Улюкаева. На всех заседаниях его лицо говорит лишь об одном - "я всё равно выйду победителем".

По этому поводу неоднократно высказывался глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его мнению, необходимо у таких "деятелей" конфисковать абсолютно все имущество. Еще один интересный момент, что жену Алексея Улюкаева, в принципе никто и не трогает, хотя всем известно, какими средствами она обладает. По мнению многих политэкспертов, даже сам Владимир Владимирович не готов к жёстким переменам в отрасли энергетики, потому что это основной объем прибыли, которая попадает в государства за счёт экспорта.

Иногда складывается мнение, что в стране не происходит никаких перестановок в "верхушках" до того момента, пока на кану окажутся не деньги, а людские жизни. Ярким тому примером послужил ТЦ "Зимняя Вишня", после которой по-настоящему "полетели головы" и было видно, что государство пытается хоть что-то исправить в такой нелёгкой ситуации внутри России.