«Так было всегда»: Украина не способна преодолеть Россию в Азовском море

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Киев признал, что, кроме «дули», ему нечего противопоставить российскому присутствию на Азове.

Преодолеть Россию в Азовском море Украина в нынешнем положении просто не способна. В этом уверен замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. В эфире одного из украинских телеканалов он прокомментировал заявление главы одной из местных общественных организаций Дмитрия Снегирева, который призвал военных Украины «эффективно реагировать» на действия россиян в районе Керченского пролива. В частности, он заявил, что необходимо применять современные разработки украинского военно-промышленного комплекса. Реакция Туки была весьма эмоциональной. Он подчеркнул, что в нынешнем положении флот Украины на Азове находится в плачевном состоянии. «Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете», - констатировал чиновник.

Напомним, что обстановка на Азовском море ухудшилась после ситуации с задержанием украинскими пограничниками в нейтральных водах российского судна «Норд». Сейнер в нарушение норм международного права с 10 рыбаками-гражданами России отправили в Бердянск, где составили материалы за якобы нарушение государственной границы.

Уже в середине апреля военное командование в Украине заявило об усилении российской группировки в Азовском море за счёт судов и катеров Черноморского флота и территориальных подразделений Береговой охраны. Позднее, в конце мая, стало известно, что Россия ультимативно закрыла две тысячи квадратных километров Азовского моря для украинских судов. В качестве официальной причины называется проведение боевых стрельб.

В ответ на это украинские военные в начале июня заявили о проведении аналогичных мер в районе Мариуполя. Акваторию Азовского моря здесь перекрыли для гражданских судов, а также частично для отдыхающих на побережье. Ограничение действует до 1 сентября.

Как известно, ситуация, когда украинский флот не в состоянии оказать мало-мальски какое-либо сопротивление в Азовском море, не нова. Так было всегда. Ещё до 2014 года здесь наблюдался упадок, который, впрочем, несмотря на усилия Киева, продолжает прогрессировать. Вместе с тем военное руководство Украины продолжает помпезно озвучивать планы по развитию флота. В 2014 году после событий «Крымской весны» в Бердянск, а затем в Мариуполь был переброшен Керченский отряд морской охраны в составе двух пограничных сторожевых кораблей проекта «Тарантул» и десяти небольших катеров проекта «Гриф» и «Калкан».

Тогда же в Киеве анонсировали создание в Бердянске базы ВМС Украины. Тогда говорилось, что костяк азовской группировки составят новые корветы проекта 58250, ракетные катера типа «Лань», малые бронированные артиллерийские катера типа «Гюрза-М» и десантно-штурмовые катера типа «Кентавр», однако по прошествии четырёх лет подвижек в этом направлении по-прежнему нет, что говорит о том, что военное и политическое руководство Украины попросту пускает «пыль в глаза» украинцам.