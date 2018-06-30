Направление возможного ядерного удара КНДР: Как все выступили против Ким Чен Ына

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Северная Корея продолжает тайно производить топливо для ядерных ракет в то время, как США и Япония высказывают им свои требования, а американские и российские послы ищут пути разрешения конфликта.

КНДР увеличила производство ракетного топлива. Об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на секретные спецслужбы. Власти КНДР считают ядерное оружие очень нужным и даже «необходимым» и отказываться от него ни в коем случае не собираются. Поэтому Ким Чен Ын старается скрыть от мирового сообщества, а в частности и от США, ядерный центр в Йонбёне.

Один из источников заявляет, что КНДР врёт, так как доказательств того, что страна сократила или остановила производство ядерного топлива нет. Существуют данные, что государство просто обманывает США и другие страны. Ким Чен Ыну это нужно, чтобы ввести всех в заблуждение.

Примечательно, что 12 июня лидер КНДР провёл встречу с Трампом, пообещав взять обязательство по денуклеаризации взамен на гарантии безопасности.

На фоне этого российские и американские дипломаты обсудили в Москве консультации, насчёт ядерной проблемы. Прошёл обмен мнениями об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. В МИД РФ считают, что беседа о ядерной проблеме должна проходить с участием КНДР, Японии, Южной Кореи, США, РФ и Китая.

Продолжение... В Китае назвали страны, которые сотрёт с лица земли война России и США Уничтожение целого региона станет наиболее благоприятным исходом противостояния двух супер... В это же время Япония и США собрали единые требования к Ким Чен Ыну. В них указывалось ликвидация баллистических ракет и всех видов оружия массового уничтожения.

На фоне всего этого появляется вопрос: каким будет направление возможного ядерного удара КНДР в случае обострения ситуации. В процессе урегулирования ядерной проблемы участвуют целых 5 государств, которые выступили против Ким Чен Ына и его политики. Одни из стран высказываются более жёстко, а другие более лояльно. Но если ситуация изменится, то как все крупные государства будут реагировать, ещё достоверно не ясно.

Не ясна и политика Ким Чен Ына, который может дать слабину и начать относиться лояльно ради снижения экономического давления, оказываемого США, но в это же время продолжать развивать свой ядерный потенциал.

Как бы то ни было, в конечном итоге стоит надеяться на лучшее, ведь худший вариант – ядерная война, и именно поэтому страны заинтересованы в мирном диалоге и уступках друг другу.