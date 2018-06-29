«Кому достанется сердце Бузовой?»: Троица звездных претендентов развязала любовную войну

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Ольга Бузова изо всех сил пытается изображать несчастную одиночку, загруженность которой не позволяет выделить ни минуты времени на личную жизнь. Однако пристальный взгляд СМИ не так просто ввести в заблуждение, тем более, что за любовь скандалистки уже сейчас активно борются статусные мужчины.

Традиционно, источником слухов о личной жизни Бузовой являются ее аккаунт в Instagram и «желтая» пресса. Регулярно Сеть «взрывается» интимными снимками певицы со звездным телеведущим Андреем Малаховым. Женатый скандалист то возьмет Ольгу на руки, то тесто приобнимет, то и вовсе публично расцелует. Данную звездную дружбу до недавнего времени называли обычным пиаром, пока Малахов не начал бегать к Бузовой втайне от СМИ.

Слишком часто телеведущий появляется в фирменном ресторане экс-звезды «Дома-2», из-за чего начали возникать слухи о любовной привязанности селебрити. Супруга «хайпожора» не желает общаться с прессой на скандальную тему, и здесь не нужно быть классным психологом, дабы разобраться в происходящем – Андрей стал узником чар Бузовой.

Однако так просто узнать, кому достанется сердце певицы, нам не удастся, ведь любовную войну развязала троица звездных претендентов, а не один женатый Малахов. Еще одним ухажером Ольги заделался холостяк Филипп Киркоров. Некоторые фото поп-короля со скандалисткой с легкостью дают фору публичным выходкам пары Малахов-Бузова. Звезды признаются друг другу в любви, и вот как понять, шутят они или говорят на полном серьезе.

Все же Филя займет третье место в нашем рейтинге претендентов на сердце Ольги по двум причинам. Во-первых, счастливая парочка встречается исключительно под прицелом камер. Данный факт говорит лишь об одном – это все пиар. Во-вторых, Киркоров устал от Бузовой, о чем активно говорят авторитетные источники. Ходят слухи, что поп-король целуется с Ольгой за деньги ее продюсера, все больше теряя интерес к «хайпожорству» с выходами новых скандальных видео.

И, наконец, третий в списке, однако первый по прогнозам, претендент на сердце Бузовой – «некий бизнесмен». Здесь все просто: влиятельный «кошелек» вложился в фирменный ресторан Ольги, и звезда растаяла. Совершенное отсутствие пиара и тщательное засекречивание имени тайного избранника лишь подчеркивают серьезные намерения певицы к бизнесмену.