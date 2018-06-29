Киборг, ИИ или космический зонд: Что отправят инопланетяне для первого контакта с людьми?

Сегодня, 08:42

Охотники за пришельцами уверены, рано или поздно на Землю прибудет НЛО, из которого выйдут «зеленые человечки». Что будет дальше: война или дружеская беседа, предсказать невозможно. Однако не все искатели гуманоидов верят в их желание собственнолично познать суть человека.

Поиски инопланетян ведутся десятилетиями. «Прибытие» может произойти в любой день. Человечество получит странный радиосигнал, короткую вспышку в ночном небе или «зеленого человечка» перед глазами, уверены специалисты по поиску внеземного интеллекта (SETI).

Ученые используют широкую сеть приборов, прочесывающую огромную территорию космического пространства. Со временем, отношение к историческому делу начало меняться. Вдруг, цивилизация из «параллельного мира» использует аналогичные человеку приемы, предпочитая отправить к Земле искусственного разведчика. Это может быть что угодно: киборг, ИИ или космический зонд, все зависит от технологических возможностей пришельцев.

Дабы понять, что отправят инопланетяне для первого контакта с людьми, необходимо вернуться к истокам поиска внеземной жизни. Исследователи SETI начали прислушиваться к космосу, годами ожидая радиосигнала от гуманоидов. Что мешает инопланетянам поступить так же?

Работа в самом разгаре, но почему мы все еще не уловили сигнал от других цивилизаций? Конечно, время и пространство огромны, но есть и другие ограничения для связи, к примеру, теория Большого фильтра.

Большим фильтром называют идею, согласно которой технологический прогресс создает столько проблем, сколько он способен решить. Однако в процессе эволюции общества создаваемые человеком угрозы могут превзойти выгоды, способные привести к разрушению цивилизации. Возможно, человечество уже сделало огромный шаг к апокалипсису. Первый цифровой компьютер был построен где-то между 1939 и 1946 годами - в тот же период времени, что и первое ядерное оружие.

Проще говоря, некоторые цивилизации могут погибнуть по причине глобального изменения климата, ядерной войны или голода, так и не став действительно продвинутыми. Искусственный интеллект также иногда добавлялся в список потенциальных угроз. Будучи прекрасно осведомленными в существующей проблеме инопланетяне, вряд ли захотят рисковать жизнью своих собратьев, предоставив честь выйти на первый контакт с землянами киборгу или космическому зонду.