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Легенды о мистических вампирах пугают людей по сей день

Сегодня, 16:13

Десятки веков вампиры пугают человечество кровожадным внешним видом, острыми, как лезвие, зубами и непреодолимой жаждой крови. Развивающаяся семимильными шагами наука все еще не в состоянии опровергнуть существование смертоносных «повелителей ночи».

По сей день легенды о мистических вампирах пугают людей, ведь бледные любители темноты неприметно пребывают в обществе. Возможно, у вас за стеной не первый год живет сосед, о существовании которого вы даже не догадываетесь. Он не выходит из дома днем, так как боится солнечных лучей, и неважно выглядит. Не исключено, что он и кровь попивает, однако подобные симптомы «болезни вампиров» не были задокументированы.

Да, современные кровососы получили в медицине отдельное наименование – люди с эритропоэтической порфирией. Их кожа крайне чувствительна к солнечному свету из-за нарушенного синтеза гемоглобина. Бледные больные стараются не попадаться на глаза здоровой «человечине», ведь именно «болезнь вампиров» все еще не позволяет окончательно пресечь все разговоры о существовании кровожадных ночных монстров.

В настоящее время ученые установили причину развития эритропоэтической порфирии на генетическом уровне, приступив к выведению лекарства. Пусть смертоносные кровососы в реальной жизни не существуют, остается вполне реальная необходимость помочь людям с «болезнью вампиров».

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