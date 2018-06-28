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Американцы преднамеренно препятствуют строительству «Северного потока-2», из-за меркантильности.

Рассоединение европейских стран с политикой Дональда Трампа не позволяет лидеру США вслепую манипулировать ситуацией. Эксперт предвидит крах США в вопросе перехода Европы на СПГ. Это возможно, поскольку недавно утвержденная политика Вашингтона подразумевает нажиться на товарах и пошлинах в Европе, что не приемлемо для партнеров.

У США есть план, как лишить Россию партнеров. Трампу не выгодно сотрудничество русских и европейцев, поскольку он потеряет союзников и в политике и в экономике. США в очередной раз потребовали прекратить работу по всем направлениям проекта «Северный поток-2». Ситуация находится на грани и может стать патовой для Дональда Трампа. Но, по словам Колганова, у американцев нет альтернатив, которые бы они могли предложить европейцам. Их планы по транспортировке сжиженного газа пока что проваливаются, и даже строительство хранилищ для СПГ в Прибалтике так и не было реализовано в полной мере. Эксперт предвидит крах США в вопросе перехода Европы на СПГ. Поставки газа из-за океана будут не рентабельны, и нужда сотрудничать с Россией возьмет верх над европейцами. Ранее зампомощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк безуспешно попыталась убедить ЕС, что постройка «Северного потока-2» совершенно нерентабельна.

Ситуацию расшатывает поведение Дании, которая начала действовать в разрез с ранее согласованными договоренностями. Ее планы уже признаны неправомерными, а поведение не соответствующим официальной процедуре сотрудничества. Проект «Северный поток-2» стал общим детищем «Газпрома» с компанией Engie (Франция), OMV AG (Австрия), Royal Dutch Shell (Британия и Голландия), а также Uniper и Wintershall (Германия).