"Хочешь зефира?": Россиян продолжают травить фальсификатами

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Таинственные добавки, выявленные в хлебе от российских производителей, присутствуют даже в таком диетическом лакомстве, как зефир. Употребление некоторых марок сладости, ведет к диабету и ожирению.

Россиян продолжают травить фальсификатами. Хочешь зефира? Прислушайся прежде к мнению специалистов. Эксперты назвали марки зефира с фальсифицированной шоколадной глазурью, которые не стоит употреблять самим, а главное, покупать своим детям. Специалисты «Росконтроля», переключившись с недавнего исследования пельменей ведущих российских брендов, на сладости, вновь вызвали широкий резонанс своим отчетом. Заявляемые диетологами преимущества зефиров, состоящими в натуральности ингредиентов, малым содержанием калорий и сахара, разбиваются о жадность производителей. Легче снизить себестоимость до низшего предела, чем соблюдать «гостовские» нормативы. Некоммерческая российская организация провела независимую экспертизу шести российских марок зефира в шоколаде. Бренды «Каждый день», «Лянеж», «Полет», «Сладкие истории», «Шармэль», «Тверской кондитер» на слуху у отечественных потребителей. Администраторы супермаркетов утверждают, что именно эти марки продаются особенно хорошо.

Натуральная шоколадная глазурь на основе традиционной рецептуры, покрывает лишь зефир марки «Шармэль», констатировали в лаборатории. Остальные производители сильно экономят на здоровье потребителей, вкладывая в глазурь дешевые заменители. Правда, зефир марки «Полет» был несколько реабилитирован тем, что само суфле оказалось наиболее фруктовым и натуральным. Что касается остальных марок, то в изделиях, кроме поддельной шоколадной основы были замечены химические добавки и красители. Напомним, недавно «Росконтроль» обнаружил в хлебных добавках опасные для здоровья вещества.